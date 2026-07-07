Κλήρωση Τζόκερ 7/7/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 4.300.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 4.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 2, 3, 40, 41, 43 και Τζόκερ ο αριθμός 13.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.