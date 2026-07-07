Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 23 εκατ. ευρώ
Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (7/7), η κλήρωση του Eurojackpot με 23.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 6, 16, 41, 46, 24 και αριθμοί Eurojackpot 3 και 2.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 8 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
20:55 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγρίνιο: Συνελήφθη 19χρονος δικυκλιστής που παρέσυρε πεζό
20:50 ∙ ΑΘΛΗΤΙΚΑ