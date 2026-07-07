Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 23 εκατ. ευρώ

Οι αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση

Newsbomb

Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 23 εκατ. ευρώ
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Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη (7/7), η κλήρωση του Eurojackpot με 23.000.000 ευρώ στους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης, είναι οι εξής: 6, 16, 41, 46, 24 και αριθμοί Eurojackpot 3 και 2.

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