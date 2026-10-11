Κλήρωση Τζόκερ 11/10/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.700.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 11 Οκτωβρίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.700.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί στην κλήρωση τζόκερ σήμερα είναι: 2, 21, 37, 44, 45, και τζόκερ ο αριθμός 5.

Στην αποψινή κλήρωση σημειώθηκε Τζακ ποτ ενώ βρέθηκαν 2 δελτία που κερδίζουν από 100.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.