Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός για 5η φορά σε ημιτελικό Κυπέλλου

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που οι δύο αιώνιοι θα λύσουν τις διαφορές του σε νοκ-άουτ ημιτελικό Κυπέλλου Ελλάδας. Το πάνω χέρι ανήκει στον Παναθηναϊκό ο οποίος έχει πάρει τρεις φορές το εισιτήριο για τον τελικό έναντι μίας του Ολυμπιακού. Στο ΟΑΚΑ οι πράσινοι έχουν το απόλυτο “2 στα 2”, ενώ στο ΣΕΦ οι δύο ομάδες μετρούν από μία πρόκριση.

Σύμφωνα λοιπόν με την ιστορία των αναμετρήσεων, όπως φαίνεται και παρακάτω, οι προηγούμενοι τέσσερις ημιτελικοί έληξαν με διαφορά 8 ή 10 πόντων για το νικητή. Το Stoiximan.gr μάλιστα, στα πάνω από 290 ειδικά του στοιχήματα για το ντέρμπι, προσφέρει σε ελκυστική απόδοση το να επικρατήσει ο Παναθηναϊκός με 6 έως 10 πόντους διαφορά.

Αναλυτικά:

28/4/2001 ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 79–69

5/4/2002 ΣΕΦ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 83-75

23/12/2013 ΟΑΚΑ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 67–59

16/01/2017 ΣΕΦ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 67–77

Ωστόσο, μπορεί το τριφύλλι να φαντάζει το φαβορί λόγω έδρας (και παράδοσης), ο Ολυμπιακός όμως έχει δείξει στο πρόσφατο παρελθόν ότι βρίσκει τρόπο να περνάει από το κλειστο του ΟΑΚΑ, εκεί όπου συνήθως κάνει μεγάλα παιχνίδια ο Γιώργος Πρίντεζης. Το Stoiximan.gr μάλιστα προσφέρει σε ενδιαφέρουσα απόδοση τον Πρίντεζη να κάνει double-double, ανεξάρτητα από το ποια ομάδα θα πάρει τελικά την πρόκριση για τον τελικό της Κυριακής.

