Live Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός: Ο σπουδαίος αγώνας για την πρόκριση στα play offs του Europa

Το 0-0 του ΟΑΚΑ, άφησε… ανοιχτούς λογαριασμούς. Τα αγωνιστικά προβλήματα και των δύο ομάδων, δίνουν ακόμη μεγαλύτερο σασπένς στη ρεβάνς. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία. Την πόλη της Πολωνίας χρησιμοποιούν ως έδρα τους οι «πορτοκαλί».

Αυτή είναι η ρεβάνς του Γ’ προκριματικού γύρου στο Europa League. Ο νικητής (όποτε κι αν προκύψει αυτός) παίρνει το εισιτήριο για τα play offs και παράλληλα εξασφαλίζει συμμετοχή σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια έχει δύσκολο έργο κόντρα στην ισχυρή αντίπαλό του. Ο Πορτογάλος δεν υπολογίζει στον Τζούρισιτς που έμεινε εκτός λόγω τραυματισμού, αλλά και στον Μπακασέτα που για τον ίδιο λόγο είχε μείνει εκτός λίστας και δεν αγωνίστηκε ούτε στο πρώτο ματς.

Όποιος προκριθεί θα αντιμετωπίσει την Σαμσουνσπόρ από την Τουρκία. Ο αποκλεισμένος υποβιβάζεται στα play offs του Conference League κι εκεί θα κοντραριστεί με τον ηττημένου του ζευγαρού Ουτρέχτη-Σερβέτ. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Ζίμπερτ από τη Γερμανία.

Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του μεγάλου αγώνα στην Κρακοβία, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό: