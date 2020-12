Σωτήρης Αλεξανδρόπουλος: Ένα 19χρονο αστεράκι που διαφέρει απ’ όλα τα άλλα!

Έχει γίνει το… talk of the town. Πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 19 του χρόνια. Πέρασε μόλις το πρώτο έτος του ως ενήλικας κι όμως ποδοσφαιρικά έχει… ψηλώσει πολλούς πόντους. Όχι απλά λόγω ταλέντου, λόγω ικανότητας στο χορτάρι, αλλά και συνολικής στάσης και εικόνας που βγάζει προς τα έξω. Ένα παιδί που πέρα απ’ το ποδόσφαιρο, διαφέρει από τους συνομήλικούς του. Ένα παιδιά με φιλοσοφία που παραπέμπει σε… against modern football.

Απ’ τα 11 του είναι στον Παναθηναϊκό. Ουσιαστικά μεγαλώνει στο «τριφύλλι», γι’ αυτό και το αισθάνεται ως οικογένειά του. Μία απ’ τις πιο «δυνατές» στιγμές των τελευταίων πολλών ετών στον Παναθηναϊκό, είναι η κίνησή του να φιλήσει το έμβλημα της ομάδας στην φανέλα, πριν αρχίσει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στα πλέι οφ της περασμένης σεζόν.

Σε επίπεδο φιλοσοφίας, λογικής, σκέψης, δε θυμίζει σε πολλά 19χρονους της εποχής αυτής. Δείχνει να είναι ένα νέο παιδί από μια παλιότερη εποχή. Πιο ρομαντική ίσως. Ή αν προτιμάτε, δείχνει να είναι ένα παιδί πολύ πιο ώριμο απ’ τα 19 χρόνια που «κουβαλά» στην πλάτη.

Άλλωστε κι ο ίδιος το έχει ζητήσει να μην τον αντιμετωπίζει κανείς ως νεαρό. Να τον αντιμετωπίζουν όλοι απλά ως ποδοσφαιριστή. Με την πίεση που πρέπει να έχει, με την κριτική που επιβάλλεται να δέχεται, όντας παίκτης του Παναθηναϊκού!

Δύσκολα θα τον δει κανείς να γελάει. Είναι πάντα σοβαρός, με μοναδικές εξαιρέσεις τη στιγμή που σκοράρει η ομάδα του. Δεν «σπάει» το πρόσωπό του με τίποτα μέσα στους αγώνες. Δεν αντιλαμβάνεται κανείς αν είναι κουρασμένος, νευριασμένος, χαρούμενος, ικανοποιημένος κτλ. Το συναίσθημα το «πνίγει» μπροστά στην υποχρέωσή του στο χορτάρι. Αποκορύφωμα όλες οι στιγμές που είτε κάνει είτε δέχεται κάποιο δυνατό μαρκάρισμα. Ποτέ μα ποτέ δεν εκνευρίζεται. Πάντα δίνει το χέρι του και συνεχίσει το παιχνίδι σα να μην έγινε τίποτα!

Παράλληλα, το μαλλί του δε το δείτε ποτέ βαμμένο (κάτι που συνηθίζεται σε πολλούς ποδοσφαιριστές). Δε θα δείτε κάποιο περίεργο κούρεμα. Ούτε θα διακρίνεται πάνω του αμέτρητα και μεγάλα τατουάζ, καθώς δεν είναι αυτό το στυλ του. Ήταν και παραμένει χαμηλών τόνων. Επιτρέπει στον εαυτό του να… ξεφεύγει μόνο ποδοσφαιρικά και σε επίπεδο δουλειάς που κάνει.

Ακόμη και στα social media έχει λογαριασμούς, αλλά απ’ αυτούς που δεν… ενθουσιάζουν τα νέα παιδιά. Μόλις μία ανάρτησή του δεν αφορά το ποδόσφαιρο, χωρίς σε καμία περίπτωση να είναι κάτι ασόβαρο. Στο Instagram έχει κάνει 28 δημοσιεύσεις όλες κι όλες! Ξαναλέμε, πρόκειται για ποδοσφαιριστή 19 ετών!

Το ταλέντο το έχει. Την εργατικότητα και με το παραπάνω. Το χαρακτήρα κι αυτόν τον διαθέτει. Όμως η νοοτροπία του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου, είναι το μεγαλύτερο εχέγγυο για την επιτυχία του και για αυτό που θα ακολουθήσει τα επόμενα χρόνια.

