Ολυμπιακός: «Ο Ελ Αραμπί φεύγει σαν θρύλος» - Το αποχαιρετιστήριο video των «ερυθρόλευκων»

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ο κορυφαίος ξένος σεντερ φορ της ιστορίας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, ήρθε σαν σπουδαίος ποδοσφαιριστής και φεύγει σαν ΘΡΥΛΟΣ! Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα είναι πάντα οικογένεια για σένα Γιουσέφ!



Youssef El Arabi, OLYMPIACOS’ top foreign striker in our Club’s history, came to… pic.twitter.com/6Ja5ZhGY9R