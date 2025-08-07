Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός και η Σαχτάρ δεν κατάφεραν να σκοράρουν, παρά τις ευκαιρίες που δημιούργησαν, με τον τερματοφύλακα της ουκρανικής ομάδας να... κατεβάζει ρολά.

Newsbomb

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο ισόπαλο 0-0 έμεινε ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στο ΟΑΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τον Γ’ προκριματικό του Europa League.

Οι «πράσινοι» άντεξαν στην πίεση της ουκρανικής ομάδας στο πρώτο μισάωρο του αγώνα και στη συνέχεια αντέδρασαν, χάνοντας για ένα ακόμα παιχνίδι μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρουν.

Κυρίως στα τέλη των δύο ημιχρόνων, με τον τερματοφύλακα της Σαχτάρ, Ρίζνικ, να κάνει σπουδαίες επεμβάσεις. Κι από την πλευρά του, ωστόσο, ο Ντραγκόφσκι αντέδρασε σωτήρια σε τρεις περιπτώσεις κι όλα πλέον θα κριθούν στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (14/8, 21:00) που θα διεξαχθεί στη Miejski Arena της Κρακοβίας.

Δείτε τα highlights τις αναμέτρησεις:

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Συνελήφθη 30χρονη με μαχαίρι στα δικαστήρια

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή (8/8): Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» η Αττική και 10 ακόμα περιοχές

23:44ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις τραυματίες σε τροχαίο με περιπολικό στην Καλλιθέα- Διοικητική έρευνα διατάχθηκε σπό την ΕΛ.ΑΣ.

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Μέγκαν Φοξ - Μασίν Γκαν Κέλι: Επανασύνδεση στην Κόστα Ρίκα για χάρη της κόρης τους - Οι κοινές διακοπές του πρώην ζευγαριού

23:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια

23:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πότε παίζουν τις ευρωπαϊκές ρεβάνς Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Ασπροβάλτα: Δικογραφία σε βάρος της ιδιοκτήτριας ενοικιαζόμενων δωματίων για την έκρηξη

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Νεκρή 61χρονη σε παραλία των Αλυκών Ποταμού

23:24ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ: Τα highlights της ισοπαλίας στο ΟΑΚΑ

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

23:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Γιακουμάκη – Συμφωνία με Κρουζ Αζούλ

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Καμήλες στους δρόμους της Βουδαπέστης σε μια κινητοποίηση ευαισθητοποίησης για την ξηρασία

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Δεν υπήρξε καταγγελία για παρεμπόδιση ερευνών σκάφους στην κυπριακή ΑΟΖ - Ανυπόστατα τουρκικά δημοσιεύματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κύματα «κατάπιαν» λουόμενο και ναυαγοσώστη στα Μάλια – Τους έσωσε σκάφος του Λιμενικού

23:03LIFESTYLE

Κατερίνα Γερονικολού: Πόζαρε με μπικίνι πάνω σε φουσκωτό χωρίς ίχνος μακιγιάζ - Εικόνες

22:58ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: Οι Άραβες θα υποστηρίξουν μόνο ό,τι συμφωνήσουν και αποφασίσουν οι Παλαιστίνιοι

22:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0: Ο Ρίζνικ κατέβασε ρολά και του στέρησε το προβάδισμα

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Ροδόπη: Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Μελίταινα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:19ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ξαφνικά η κόρη του Αντώνη Σαμαρά σε ηλικία 34 ετών

20:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» 40άρια στην Αθήνα - Η ημερομηνία... ορόσημο

23:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μάς συγκλονίζει όλους

20:29ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία - Άδεια τουριστικά θέρετρα: Κλειστές ομπρέλες και άδειες ξαπλώστρες: «Ούτε στον κορονοϊό»

20:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «δείχνει» θερμή εισβολή μετά τον 15αύγουστο - Έρχεται αφρικανικός καύσωνας

18:10ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ - «Τη Ferrari την έχω από το 2004 και την Porsche την πήρα μεταχειρισμένη»: Ποιος είναι ο Χρήστος Μαγειρίας που δηλώνει «καθαρός» για επιδοτήσεις ύψους €2,5 εκατ

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Αγωνία για την 14χρονη με συμπτώματα παράλυσης- Ούτε η δεύτερη μαγνητική έδωσε απαντήσεις

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Η άγνωστη προφητεία των Δελφών που επαληθεύτηκε σε όλα - Τι έλεγε για το μέλλον

23:37ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,4 Ρίχτερ στην Εύβοια

14:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η "άγνωστη" κόρη του Αντ. Σαμαρά

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εκοιμήθη σε ηλικία 73 ετών ο Μητροπολίτης Κορίνθου Διονύσιος

21:41ΕΛΛΑΔΑ

Αιγαίο: Ισχυρά μελτέμια εμποδίζουν τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις πλοίων - Δύσκολο το επόμενο 24ωρο

21:34ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Στύρα: Ρυμουλκήθηκε το πλοίο που προσέκρουσε σε ξέρα - Ομαδικές μηνύσεις καταθέτουν οι επιβάτες

15:58ΕΛΛΑΔΑ

«Αγνοώ την εντολή, δεν σε αφήνω μόνο»: Η ηρωική επέμβαση πυροσβέστη στο φλεγόμενο διαμέρισμα στον Χολαργού

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία -«Κατάρρευση» τουρισμού: Άδεια τα μισά ξενοδοχεία και Airbnb - «Μαύρος» μήνας ο Αύγουστος

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Απαγόρευση κολύμβησης σε 13 περιοχές της Αττικής - Σε ποιες παραλίες τα νερά είναι ακατάλληλα

09:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Μυρτώ η σύζυγος του Αντώνη Σαμαρά

16:52ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Η εν διαστάσει σύζυγος και η πεθερά του έστειλαν ταχυδρομικώς «ακατάλληλες» φωτογραφίες

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινή αλήθεια: Influencers και στρατολόγοι του Ντουμπάι - Πώς η «Γκρέις» δραπέτευσε απο την κόλαση του porta potty

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ