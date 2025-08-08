Conference League: «Περίπατος» για την Ομόνοια, πέρασε η Άντερλεχτ

Εύκολο έργο είχε η Ομόνοια στο πρώτο ματς του Γ’ προκριματικού γύρου στο Conference League. Η ομάδα της Λευκωσίας έπαιξε στην έδρα της Αράζ, η οποία απέκλεισε τον Άρη και της… έκανε πλάκα με 4-0. Εξασφαλίζοντας ουσιαστικά και την πρόκριση απ’ το πρώτο ματς.

Ο Λοΐζου σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ στο 13' και στο 22', ενώ στο δεύτερο ημίχρονο οι Εβάντρο (55') και Γιόβετιτς (58'), διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Στην Μολδαβία, η Άντερλεχτ επιβλήθηκε 3-0 της Σερίφ Τιρασπόλ (19' Ανγκούλο, 48' Ντόλμπεργκ, 81' Βερσάερεν) και μετέτρεψε σε τυπική διαδικασία τη ρεβάνς. Η ομάδα του Βελγίου στα play offs θα αντιμετωπίσει το νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ – Άρης Λεμεσού.

Conference League – Γ’ προκριματικός πρώτος αγώνας:

Τρίτη 5/8

Κλάκσβικ (Νησιά Φερόε) - Νέμαν Γκρόντνο (Λευκορωσία) 2-0

Πέμπτη 7/8

Αράζ Ναχτσιβάν (Αζερμπαϊτζάν) - Ομόνοια (Κύπρος) 0-4

Άρης Λεμεσού (Κύπρος) - ΑΕΚ (ΕΛΛΑΔΑ) 2-2

Ζαλγκίρις Κάουνο (Λιθουανία) - Αρντά Καρντζαλί (Βουλγαρία) 0-1

Μιλσάμι Ορχέι (Μολδαβία) - Βίρτους (Σαν Μαρίνο) 3-2

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία) - Χάμαρμπι (Σουηδία) 0-0

Μπάνικ Οστράβα (Τσεχία) - Αούστρια Βιέννης (Αυστρία) 4-3

ΑΙΚ Στοκχόλμης (Σουηδία) - ΕΤΟ Γκιορ (Ουγγαρία) 2-1

Ρίγα FC (Λετονία) - Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 3-0

Σίλκεμποργκ (Δανία) - Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ (Πολωνία) 0-1

Βίκινγκ (Νορβηγία) - Μπασακσεχίρ (Τουρκία) 1-3

Ολίμπια Λιουμπλιάνας (Σλοβενία) - Εγκνατία (Αλβανία) 0-0

Ντιφερντάνζ (Λουξεμβούργο) - Λεβάντια Ταλίν (Εσθονία) 2-3

Βίκινγκουρ (Νησιά Φαρόε) - Λίνφιλντ (Βόρεια Ιρλανδία) 2-1

Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) - Αραράτ (Αρμενία) 4-1

Αλκμααρ (Ολλανδία) - Βαντούζ (Λιχτενστάιν) 3-0

Αντερλεχτ (Βέλγιο) - Σερίφ Τιράσπολ (Μολδαβία) 3-0

Πολισία (Ουκρανία) - Πάκσι (Ουγγαρία) 3-0

Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) - Σαμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) 1-0

Λοζάνη (Ελβετία) - Αστάνα (Καζακστάν) 3-1

Λουγκάνο (Ελβετία) - Τσέλιε (Σλοβενία) 0-5

Μπαλκάνι (Κόσοβο) - Σάμροκ Ρόβερς (Ιρλανδία) 1-0

Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα (Ρουμανία) - Σπάρτακ Τρνάβα (Σλοβακία) 3-0

Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ (Ισλανδία) - Μπρόντμπι (Δανία) 3-0

Σεντ Πάτρικς (Ιρλανδία) - Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-4

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία) - Νταντί Γιουνάιτεντ (Σκωτία) 2-2

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) - Ντιναμό Σίτι (Αλβανία) 2-1

Λαρν (Βόρεια Ιρλανδία) - Σάντα Κλάρα (Πορτογαλία) 0-3

Ράκοβ Τσεστόχοβα (Πολωνία) - Μακάμπι Χάιφα (Ισραήλ) 0-1

Παρτιζάν Βελιγραδίου (Σερβία) - Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 0-2