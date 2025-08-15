Ντιόγκο Ζότα: Η Λίβερπουλ δεν τον ξεχνάει, θα έχει πάντα τη θέση του στα αποδυτήρια των «Reds»

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θρηνεί ακόμα για την απώλεια του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ και του αδερφού του σε τροχαίο.

Οι «Reds» σε κάθε ευκαιρία κάνουν κινήσεις για να τιμήσουν τη μνήμη του, δείχνοντας έμπρακτα ότι δεν τον ξεχνούν. Αυτό σκοπεύουν να κάνουν και στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος.

Στη Λίβερπουλ αποφάσισαν να κρατήσουν τη θέση του Πορτογάλου στα αποδυτήρια του «Άνφιλντ» για να τον νιώθουν δίπλα τους σε κάθε αγώνα. Επίσης, στο πλαίσιο της πρεμιέρας με την Μπόρνμουθ, ο σύλλογος έχει καλέσει την οικογένεια του Ντιόγκο Ζότα, για τιμήσουν ξανά όλοι μαζί τη μνήμη του.

Το Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ είναι προγραμματισμένο για το βράδυ της Παρασκευής (15/08). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 22:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.