Αθλητικές μεταδόσεις: Σέντρα σε Premier League και LaLiga – Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ

Οι «Reds» υποδέχονται την Μπόρνμουθ και θέλουν να ξεκινήσουν με το… δεξί την υπερασπιστή του τίτλου τους.

Ο αγώνας, Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ, είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (15/08) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σέντρα και στη LaLiga με το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Οβιέδο. Το ματς αρχίζει στις 22:30 και θα το δείξει το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (15/08):

11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) 14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές) 15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές) 15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές) 18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι, Προημιτελικοί 20:00 Novasports 1HD Τζιρόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga EA Sports 2025/26 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Φόλκερκ Premier Sports Cup 2025-26 22:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ Premier League 2025/26 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι (Προημιτελικός) 22:30 Novasports Prime Βιγιαρεάλ – Οβιέδο La Liga EA Sports 2025/26 23:30 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι, Προημιτελικοί 01:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ 02:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι (Προημιτελικός) 02:30 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Τένις 04:00 COSMOTE SPORT 7 HD NBA TV 2024-25 Μπάσκετ

