Αθλητικές μεταδόσεις: Σέντρα σε Premier League και LaLiga – Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ
Premier League και LaLiga κάνουν σέντρα, με την αυλαία στο αγγλικό πρωτάθλημα να ανοίγει με τον αγώνα της Πρωταθλήτριας, Λίβερπουλ. – Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (15/08).
Οι «Reds» υποδέχονται την Μπόρνμουθ και θέλουν να ξεκινήσουν με το… δεξί την υπερασπιστή του τίτλου τους.
Ο αγώνας, Λίβερπουλ - Μπόρνμουθ, είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Παρασκευής (15/08) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.
Σέντρα και στη LaLiga με το παιχνίδι της Βιγιαρεάλ κόντρα στην Οβιέδο. Το ματς αρχίζει στις 22:30 και θα το δείξει το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (15/08):
11:40
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Αυστρίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
14:10
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
15:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
15:55
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Αυστρίας (Δοκιμές)
18:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Σινσινάτι, Προημιτελικοί
20:00
Novasports 1HD
Τζιρόνα - Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga EA Sports 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Σέλτικ – Φόλκερκ
Premier Sports Cup 2025-26
22:00
Novasports Premier League
Λίβερπουλ – Μπόρνμουθ
Premier League 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σινσινάτι (Προημιτελικός)
22:30
Novasports Prime
Βιγιαρεάλ – Οβιέδο
La Liga EA Sports 2025/26
23:30
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Σινσινάτι, Προημιτελικοί
01:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ
02:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σινσινάτι (Προημιτελικός)
02:30
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Τένις
04:00
COSMOTE SPORT 7 HD
NBA TV 2024-25
Μπάσκετ