Το συγκινητικό αντίο του Λαμέλα στο ποδόσφαιρο: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έπαιρνα φάρμακα πριν από κάθε ματς»

ΑΕΚ: Το συγκλονιστικό αντίο του Λαμέλα στο ποδόσφαιρο: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έπαιρνα φάρμακα»

Με ένα συγκλονιστικό μήνυμα ο Έρικ Λαμέλα ανακοίνωσε επίσημα την απόσυρση του από το ποδόσφαιρο κι ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα ως συνεργάτης του Ματίας Αλμέιδα στο τεχνικό τιμ της Σεβίλλης.

Βαγγέλης Πάτας

Έρικ Λαμέλα ΑΕΚ
EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Αργεντινός «σταρ» έλυσε την Πέμπτη (14/08) τη συνεργασία του με την ΑΕΚ.

Ο Λαμέλα είχε άλλο δύο χρόνια συμβόλαιο με την «Ένωση, αλλά αποφασίστηκε να μην συνεχίσουν μαζί με τον ποδοσφαιριστή να λαμβάνει ως αποζημίωση ένα ποσό που φτάνει το 1.500.000 ευρώ. Μετά το «διαζύγιο» με την ΑΕΚ, ο 33χρονος μεσοεπιθετικός αποφάσισε να βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική καριέρα του.

Ο Λαμέλα το ανακοίνωσε με ένα συγκλονιστικό μήνυμα, όπου υπογράμμισε ότι νιώθει ανακούφιση, καθώς τα τελευταία πέντε χρόνια, αναγκαζόταν να παίρνει φάρμακα πριν από κάθε αγώνα. Ο Αργεντινός συνόδευσε την ανάρτησή του, με ένα βίντεο με τα καλύτερα γκολ που πέτυχε στην καριέρα του.

Ο Λαμέλα γυρίζει σελίδα στην καριέρα του κι ήδη γνωρίζει το επόμενο βήμα, το οποίο θα τον βρει στο πλάι του Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός προστίθεται ως άμεσος συνεργάτης του «Πελάδο» στη Σεβίλλη.

https://www.instagram.com/p/DNW0je3I7it/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το μήνυμα του Έρικ Λαμέλα

«Γεια σε όλους.

Θέλω να σας ανακοινώσω ότι αποφάσισα να βάλω τέλος στην επαγγελματική μου καριέρα. Είναι μια απόφαση που σκέφτηκα για πολύ καιρό και, λοιπόν, ήρθε επιτέλους η ώρα.

Για όσους δεν γνωρίζουν, αντιμετωπίζω προβλήματα στο ισχίο εδώ και 11 χρόνια. Υποβλήθηκα σε επέμβαση και στα δύο ισχία το 2017, με το αριστερό να είναι το πιο επιβαρυμένο. Ήταν μια δύσκολη χρονιά και φοβόμουν πολύ… Πίστευα ότι ίσως τότε να τελείωνε η καριέρα μου, και ήμουν μόλις 25 ετών.

Μετά την επιτυχία των επεμβάσεων, μου χάρισαν τέσσερα ακόμη χρόνια “παράτασης”.

Μου είχαν πει ότι η κατάσταση θα χειροτέρευε με τον καιρό — και αυτό είναι που βιώνω τώρα.

Με πολλή θυσία, ατελείωτες ώρες με φυσιοθεραπευτές, ενδυνάμωση στο γυμναστήριο και αναρίθμητες ενέσεις και θεραπείες, κατάφερα να παίξω σχεδόν τα διπλάσια από όσα φανταζόμουν.

Φυσικά, ήταν ένας αγώνας που μόνο όσοι ήταν κοντά μου μπορούν πραγματικά να καταλάβουν. Τίποτα δεν ήταν εύκολο. Ο πόνος, το να προπονούμαι και να αγωνίζομαι με δυσφορία, έγινε κομμάτι της καθημερινότητάς μου.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, έπαιρνα φάρμακα πριν από κάθε αγώνα για να μπορώ να βρίσκομαι σε καλή κατάσταση. Ξεκίνησα με την ελάχιστη δόση και έφτασα πρόσφατα να παίρνω τη μέγιστη, δύο ημέρες πριν από τον αγώνα, για να μπορώ να ανταγωνιστώ.

Σήμερα, αποφασίζω να βάλω τέλος σε όλα αυτά. Σήμερα, αυτός ο αγώνας σταματά.

Φέτος, ήταν πολύ δύσκολο για μένα να παρίσταμαι σε κάθε ματς. Προπονήσεις μόνο με ποδήλατο και στο γυμναστήριο. Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ευχαριστήσω δημόσια τον Ματίας Αλμέιδα που μου το επέτρεψε, όπως και τους συμπαίκτες μου που το αποδέχθηκαν.

Φέτος τα πράγματα άλλαξαν – δεν έγινε αποδεκτός ο τρόπος που προπονούμουν, και το καταλαβαίνω απόλυτα. Γι’ αυτό και συμφώνησα με τον σύλλογο να τελειώσω την πορεία μου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Έτσι τελειώνει αυτό το κεφάλαιο. Έχω ήσυχη τη συνείδησή μου ότι έφτασα μέχρι το τέλος και δεν κράτησα τίποτα πίσω.

Χάρη στο ποδόσφαιρο, ένιωσα πώς είναι να πετάς. Γνώρισα διαφορετικές χώρες, πολιτισμούς, θρησκείες… Είδα μέρη και έζησα στιγμές που ποτέ δεν φανταζόμουν.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους όπου αγωνίστηκα για την εμπιστοσύνη και τη φιλοξενία τους.

Στη Ρίβερ Πλέιτ, που με διαμόρφωσε, δίνοντάς μου τα πάντα — από φαγητό μέχρι μόρφωση. Δεν ξεχνώ τίποτα· θυμάμαι όσους με βοήθησαν.

Τίποτα απ’ όσα πέτυχα δεν θα ήταν δυνατό χωρίς εσάς. Ευχαριστώ όλους τους εργαζομένους που συνάντησα στον δρόμο μου, πρώην συμπαίκτες και προπονητές, φυσιοθεραπευτές, όλη μου την οικογένεια, τον μάνατζέρ μου Πάμπλο Σαμπάγκ που στάθηκε δίπλα μου σε όλη μου την πορεία, και φυσικά τους γονείς μου που ήταν πάντα εκεί — με πήγαιναν σε κάθε ματς και κάθε προπόνηση για να φτάσω στην κορυφή.

Στη γυναίκα μου, που ήταν δίπλα μου χωρίς όρους – ακόμη και όταν κοιμόταν δίπλα μου στο νοσοκομειακό κρεβάτι στις πιο δύσκολες στιγμές… που με βοηθούσε μέρα με τη μέρα όλον αυτόν τον καιρό.

Στα παιδιά μου, που είναι οι Νο. 1 θαυμαστές μου, που μου έδιναν δύναμη και ενέργεια να συνεχίσω. Σας αγαπώ.

Αυτό το ταξίδι φτάνει στο τέλος του – ένα ταξίδι που πολλές φορές απόλαυσα και άλλες όχι τόσο, αλλά χωρίς αμφιβολία, το ποδόσφαιρο με δίδαξε να είμαι πιο δυνατός άνθρωπος και να μην τα παρατάω ποτέ.

Ένα κομμάτι μου νιώθει λύπη που δεν θα αγωνιστώ ξανά επαγγελματικά. Το να μπαίνω στο γήπεδο, να σηκώνω το κεφάλι και να βλέπω τον κόσμο, να πανηγυρίζω ένα γκολ, να παλεύω για μια μπάλα… είναι μια αδρεναλίνη που δύσκολα θα ξαναβρώ στο σώμα μου. Αφήνω πίσω αυτό που αγαπώ και που έκανα σχεδόν όλη μου τη ζωή.

Ένα άλλο κομμάτι μου, όμως, νιώθει ανακούφιση.

Σήμερα, απαλλάσσομαι από το βάρος να πρέπει να είμαι παρών σε κάθε παιχνίδι, ανεξάρτητα από την κατάστασή μου. Να πρέπει να συγκεντρώνομαι μέσα στον πόνο και να ξέρω ότι ένα γεμάτο στάδιο με περιμένει σε κάθε φάση.

Το συνήθισα, αλλά από εδώ και πέρα θα φροντίζω την υγεία μου.

Είμαι υπερήφανος για τον τρόπο που τελείωσα αυτή τη σεζόν — αγωνιζόμενος και σκοράροντας σε σημαντικά παιχνίδια, παρά τις δυσκολίες.

Αυτές είναι αναμνήσεις που θα μείνουν για πάντα στην καρδιά και στο μυαλό μου.

Σε ευχαριστώ, ποδόσφαιρο, για όλα όσα μου έδωσες. Και φυσικά, ευχαριστώ όλους όσοι με στήριξαν όλον αυτόν τον καιρό — και ιδιαίτερα εκείνους που χάρηκαν βλέποντάς με να παίζω!

Ευχαριστώ Ρίβερ Πλέιτ, Ρόμα, Τότεναμ, Σεβίλλη και AEK — θα έχετε πάντα μια θέση στην καρδιά μου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:09ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Πώς κινούνται τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς - Οι αλλαγές στα δρομολόγια

11:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιόγκο Ζότα: Η Λίβερπουλ δεν τον ξεχνάει, θα έχει πάντα τη θέση του στα αποδυτήρια των «Reds»

11:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο – «Παίρνουμε δύναμη από την Παναγία μας για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες»

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ξυλόκαστρο: Μοιραία βουτιά για 76χρονη - Ανασύρθηκε χωρίς τις ασισθήσεις της

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Χωρίς ρεύμα παραμένει το 60% της Βολισσού

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Opel θυμάται το ένδοξο αγωνιστικό παρελθόν της

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Τρία νέα περιστατικά με μετανάστες σε Γαύδο, Καλούς Λιμένες και Θήρα

10:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Σέντρα σε Premier League και LaLiga – Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Όπου «φύγει- φύγει» οι Αθηναίοι - Μαζική έξοδος εκδρομέων από τα λιμάνια

10:31LIFESTYLE

Δώρα Παντέλη: Κάνει γυμναστική 20 μέρες μετά τον τοκετό

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην περιοχή των Συχαινών

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Δεκαπενταύγουστος: Έρημη πόλη η Αθήνα – Εικόνες… ησυχίας από την άδεια πρωτεύουσα

10:18TRAVEL

Αύγουστος στην Αθήνα: Υπαίθριες προβολές, εκθέσεις σε μουσεία της πόλης και βόλτες στα Αναφιώτικα

10:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Το συγκινητικό αντίο του Λαμέλα στο ποδόσφαιρο: «Τα τελευταία πέντε χρόνια έπαιρνα φάρμακα πριν από κάθε ματς»

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά τον Δεκαπενταύγουστο

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Η Ουκρανία έπληξε ρωσικό λιμάνι στο Αστραχάν λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση Τραμπ – Πούτιν

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα Πατουλίδου: «Βλέπω μάτια που δεν είναι εδώ» - Συγκινεί ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αρχίζουν οι βροχές – Πότε αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία στην Ελλάδα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Hyundai Kona γίνεται πιο δυνατό

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Συνελήφθη 18χρονος με αεροβόλο και σουγιά στο κέντρο της πόλης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:23ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Εγώ έβαλα τη φωτιά με ένα τσακμάκι» - Τι υποστήριξε ο 19χρονος για τη φωτιά στα Συχαινά

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Από τα δημόσια «καρφιά», στη δικαστική διαμάχη με την αδελφή του και στον εγκλεισμό στο ψυχιατρείο

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραισθήσεις, απειλές και φωνές - Οι δραματικές στιγμές μεταφοράς του στο Δρομοκαΐτειο

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα: «Κάηκε ο γιος μου», «Χάσαμε τα πάντα» -Συγκλονιστικές μαρτυρίες πυρόπληκτων στο Newsbomb

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Αρχίζουν οι βροχές – Πότε αναμένεται η πρώτη κακοκαιρία στην Ελλάδα

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτή είναι η ινφλουένσερ που διαφήμιζε παράνομα site τζόγου

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Οι αμφιβολίες του ιατροδικαστή για το επίσημο πόρισμα τον «στοιχειώνουν» μέχρι σήμερα

23:22ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 15 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Το ελληνικό «Περλ Χάρμπορ»: Η άγνωστη ιστορία πίσω από τον τορπιλισμό της «Έλλης» από τους Ιταλούς

17:28ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αποκλειστικό Newsbomb - Οι δραματικές στιγμές που τον οδήγησαν στο Δρομοκαΐτειο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Ποιος είναι ο εθελοντής που έσωσε πρόβατο από τη φωτιά στην Αχαΐα

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Όλα τα βλέμματα στην Αλάσκα για τη συνάντηση Τραμπ με Πούτιν – Στις 22:00 το κρίσιμο ραντεβού

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αυτά τα σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτά τον Δεκαπενταύγουστο

07:37ΕΛΛΑΔΑ

«Καίει» πασίγνωστο τράπερ για ναρκωτικά ο 25χρονος - Η υπόσχεση για μπίζνα με δισεκατομμυριούχο

16:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αρχίζουν βροχές - Πότε «βλέπει» την πρώτη οργανωμένη κακοκαιρία το ECMWF

06:08ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν με νοιάζει, ας γ...α δεκαπέντε ώρες»: Ο TikToker-αστυνομικός που «έκαιγε» την ΕΛ.ΑΣ. με κάθε του λέξη - Νέες συνομιλίες

19:19ΕΛΛΑΔΑ

«Κάψατε όλη την Πάτρα»: Προπηλάκισαν τους κατηγορούμενους εμπρηστές έξω από τα δικαστήρια

17:52ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Aποκαλύψεις για τον αστυνομικό του TikTok: Σοκάρουν νέοι διάλογοι - «Εγώ... πίνω»

07:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Δεκαπενταύγουστος: Δείτε LIVE τη Θεία Λειτουργία Κοιμήσεως της Θεοτόκου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ