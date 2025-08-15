Έρχεται στην Αθήνα ο Νταβίντε Καλάμπρια, τελειώνει η μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός είναι έτοιμος να ολοκληρώσει μία απ’ τις σημαντικότερες μεταγραφές του καλοκαιριού. Οι «πράσινοι» έχουν συμφωνήσει σε όλα με τον Νταβίντε Καλάμπρια και ο παίκτης θα υπογράψει για τρία χρόνια στο «τριφύλλι».

Απομένει το τυπικό σκέλος της μεταγραφής. Αρχικά ο 28χρονος πρώην αρχηγός της Μίλαν, θα αφιχθεί στην Αθήνα. Αυτό αναμένεται να συμβεί το βράδυ του Σαββάτου (16/8 – 23:00).

Εν συνεχεία, θα περάσει τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις κι αν όλα πάνε καλά θα υπογράψει το συμβόλαιό του με το «τριφύλλι». Με την ανακοίνωση να «σφραγίζει» και τυπικά τη σημαντική κίνηση των «πράσινων».