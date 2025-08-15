Συγκίνηση στο «Άνφιλντ» για Ντιόγκο Ζότα και Αντρέ Σίλβα – Το εντυπωσιακό correo

Πρώτος επίσημος αγώνας στο «Άνφιλντ». Πρεμιέρα για την Premier League. Η Λίβερπουλ ως πρωταθλήτρια και φαβορί για τον φετινό τίτλο, άρχισε τις προσπάθειές της κόντρα στην Μπόρνμουθ. Μια απουσία όμως, «μάτωνε» την καρδιά όλων.

Ο Ντιόγκο Ζότα που ήταν μέλος και πανηγύρισε τον προηγούμενο τίτλο, κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει πως δεν ήταν στο «Άνφιλντ». Στο χορτάρι ή στον πάγκο. Μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα, σκοτώθηκαν σε τραγικό δυστύχημα στην Ισπανία τον περασμένο Ιούλιο.

Έτσι, πριν την σέντρα στο ματς της πρεμιέρας για την Premier League, οι «reds» τίμησαν τη μνήμη του Ζότα και του Αντρέ Σίλβα. Με τον κόσμο να κάνει την αρχή με ένα εντυπωσιακό correo.

Στην κεντρική εξέδρα υπήρχαν τα αρχικά του Αντρέ Σίλβα και ο αριθμός «30» που φορούσε. Στο «Κοπ» τώρα, υπήρχαν τα αρχικά του Ντιόγκο Ζότα και το «20» που φορούσε στη Λίβερπουλ.

Δυνατές στιγμές και στο ενός λεπτού σιγή, ενώ στο γήπεδο ήταν και η οικογένεια των αδικοχαμένων ποδοσφαιριστών.