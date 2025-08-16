AEK: Πλήγμα με Περέιρα, χάνει Άντερλεχτ και το ξεκίνημα της Super League

Ο Αργεντινός μέσος, ο οποίος είναι από τους καλύτερους στο ξεκίνημα της σεζόν, αποχώρησε με πρόβλημα στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού.

Ο Περέιρα έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 3ο λεπτό κι όπως αναφέρουν οι πληροφορίες έχει αποκομίσει μυϊκό τραυματισμό. Ως εκ τούτου θα απουσιάσει από τα παιχνίδια με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Conference League, αλλά και από το ξεκίνημα της Super League.

Ο Περέιρα αναμένεται να επιστρέψει μετά τη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, ήτοι μετά την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Να θυμίσουμε ότι 34χρονος ποδοσφαιριστής έχει δηλωθεί προσωρινά στην ευρωπαϊκή λίστα, αλλά είναι δεδομένο ότι θα γίνει αλλαγή με τον Μαρσιάλ ή τον Ελίασον να αναμένεται να πάρει τη θέση του.

