ΑΕΚ: Στην ευρωπαϊκή λίστα ενόψει Άντερλεχτ ο Χρυσόπουλος – Αποφάσεις ως την Τρίτη για τους ξένους

Ο Έλληνας αμυντικός είχε μείνει εκτός από τις αναμετρήσεις με τον Άρη Λεμεσού.

Ο Χρυσόπουλος ταλαιπωρήθηκε από ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά πλέον είναι καλά και πήρε τη θέση του Χριστόφορου Κολιμάτσης. Από εκεί και πέρα, στην ευρωπαϊκή λίστα που δόθηκε σε πρώτη φάση δεν υπάρχει κάποια αλλαγή, όσον τους 17 μη Έλληνες. Βέβαια, οι τελικές αποφάσεις για το αν θα υπάρξουν αλλαγές ή όχι θα παρθούν ως την Τρίτη (19/08).

Να θυμίσουμε ότι ο Ρομπέρτο Περέιρα αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού από τη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού, κάτι που μπορεί να φέρει στην ευρωπαϊκή λίστα έναν εκ των Αντονί Μαρσιάλ, Νίκλας Ελίασον. Υπάρχει φυσικά πάντα κι η περίπτωση η ΑΕΚ να προλάβει να ολοκληρώσει κάποια μεταγραφή και να δηλωθεί ο νέος παίκτης, όπως είχε συμβεί με τους Μαρίν και Γιόβιτς.

Η ευρωπαϊκή λίστα της ΑΕΚ:

Τερματοφύλακες : Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος

: Θωμάς Στρακόσα, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, Άγγελος Αγγελόπουλος Αμυντικοί : Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις

: Λάζαρος Ρότα, Αρόλντ Μουκουντί, Φιλίπε Ρέλβας, Ντομαγκόι Βίντα, Κωνσταντίνος Χρυσόπουλος, Σταύρος Πήλιος, Τζέιμς Πενράις Μέσοι : Πέτρος Μάνταλος, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς

: Πέτρος Μάνταλος, Γενς Γιόνσον, Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μάριν, Ρόμπερτ Λιούμπιτσιτς, Ρομπέρτο Περέιρα, Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς Επιθετικοί: Ντέρεκ Κουτέσα, Αμπουμπακαρί Κοϊτά, Λούκα Γιόβιτς, Φραντζί Πιερό, Ζίνι

Διαβάστε επίσης