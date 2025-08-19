Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πάει για «βόμβα» με Ρενάτο Σάντσες

Τα δεδομένα για την ολοκλήρωση μίας ακόμα σημαντικής μεταγραφικής κίνησης φέρεται πως εξετάζει με προσοχή ο Παναθηναϊκός, καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Τύπο της Πορτογαλίας, οι «πράσινοι» και ο Ρουί Βιτόρια έχουν ψηλά στη λίστα τους τον Πορτογάλο μεσοεπιθετικό.

Το «τριφύλλι» έχει βγει στην… αγορά για την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή στον άξονα, μετά και την αποχώρηση του Νεμάνια Μαξίμοβιτς και όπως τονίζεται στο «Diario de Transferencias» η ελληνική ομάδα έχει στα «ραντάρ» της τον Ρενάτο Σάντσες, για τον οποίο ενδιαφέρεται και η Τραμπζονσπόρ.

Ο 28χρονος παίκτης ανήκει στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά δεν υπολογίζεται από τον Λουίς Ενρίκε, με αποτέλεσμα να βρίσκεται σε αναζήτηση της νέας του ποδοσφαιρικής… στέγης. Μάλιστα, την περσινή σεζόν αγωνίστηκε στην Μπενφίκα ως δανεικός.

? Trabzonspor e Panathinaikos, de Rui Vitória, estão na corrida pela contratação de Renato Sanches, apurou o Diário de Transferências. pic.twitter.com/0Ido1prZy2 — Diário de Transferências (@DTransferencias) August 19, 2025

Με τον ίδιο τρόπο, ήτοι με την μορφή του… δανείου, ενδιαφέρεται να τον αποκτήσει και ο Παναθηναϊκός με τον Ρουί Βιτόρια να γνωρίζει καλά τον συμπατριώτη του ποδοσφαιριστή, ο οποίος μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο ρόστερ.

