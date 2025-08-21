Conference League, Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Μεγάλη "μάχη" για την Ένωση στο Βέλγιο

Το διακύβευμα για την Ένωση είναι μεγάλο, καθώς απέναντι στους Βέλγους αναζητά την ευρωπαϊκή της συνέχεια.

Πιθανός αποκλεισμός θα ολοκληρώσει εδώ τη φετινή εκτός συνόρων πορεία της ΑΕΚ. Κάτι που δε θέλει κανείς στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο. Όλα αυτά απέναντι σε μια ομάδα ισχυρή και με «βαρύ» όνομα.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει στη διάθεσή του και τον Ελίασον που ακολούθησε την αποστολή στο Βέλγιο. Εκτός έμειναν οι Περέιρα και Μαρσιάλ που έχουν θέματα τραυματισμών.

Η σέντρα στον αγώνα Άντερλεχτ - ΑΕΚ έχει προγραμματιστεί για το βράδυ της Πέμπτης (21/08) στις 21:00 και η αναμέτρηση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 2HD.

Διαβάστε επίσης