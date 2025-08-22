Ντιόγκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ίδρυμα στο όνομά του και άρπαξαν 65.000 δολάρια

Η ιστοσελίδα ανέφερε πως είχε την πλήρη στήριξη της Λίβερπουλ και άλλων κολοσσών όπως της Allianz και της Unicef 

Επιμέλεια - Χρήστος Χριστοφιλόπουλος

Ντιόγκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ίδρυμα στο όνομά του και άρπαξαν 65.000 δολάρια
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σάλο έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα η ειδεχθής απόπειρα απάτης που έχει στηθεί γύρω από τον τραγικό και αδόκητο χαμό του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ, που έφυγαν από τη ζωή στις 3 Ιουλίου 2025 σε τροχαίο δυστύχημα.

Μετά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέκλυσε ένα κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, που μερικές μόλις ημέρες πριν τον θάνατό του είχε παντρευτεί με την αγαπημένη του, αφήνοντας επίσης πίσω του τρία μικρά παιδιά.

Τρεις μόλις ημέρες μετά τον χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του «στήθηκε» μια ιστοσελίδα, η οποία υποτίθεται είχε τη στήριξη μεγάλων οργανισμών και φορέων, συμπεριλαμβανομένου της Λίβερπουλ, της Unicef, της Allianz και Πορτογαλικών ΜΚΟ, όπως ανέφερε σε χθεσινό δημοσίευμα της η Telegraph.

Η ιστοσελίδα είχε το όνομα «Diogo Jota Foundation» (Ίδρυμα Ντιόγκο Ζότα) και ζητούσε δωρεές μόνο μέσω κρυπτονομισμάτων, και όπως φαίνεται είχε καταφέρει να συγκεντρώσει το ποσό των 64.250 δολαρίων.

ΑΠΑΤΗ ΖΟΤΑ

Η αρχική σελίδα του «ιδρύματος»

ΑΠΑΤΗ ΖΟΤΑ

Τα χρήματα που κατάφεραν οι απατεώνες να αποκομίσουν μέχρι την δημοσιοποίηση της αλήθειας

Η αρχική σελίδα του ιστότοπου αναφέρει πως κύρια αποστολή του είναι να «τιμήσει την κληρονομία του Ντιόγκο Ζότα», ενώ προσθέτει: «Μέσω του ποδοσφαίρου, της εκπαίδευσης και της ελπίδας, συνεχίζουμε το έργο που άφησε πίσω του, δημιουργώντας ευκαιρίες, χαρά και διαρκή αντίκτυπο για τους νέους του Gondomar (τόπο καταγωγής του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή) και όχι μόνο».

«Το Ίδρυμα Ντιόγκο Ζότα ιδρύθηκε το 2025 με έναν στόχο: να γιορτάσει την απίστευτη πορεία του Ζότα από μια μικρή ακαδημία νέων στο Gondomar έως έναν από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές της Ευρώπης – και να μεταδώσει αυτό το πνεύμα», ανέφερε η κεντρική σελίδα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, το ίδρυμα έχει διανείμει 25.000 γεύματα, έχει υποστηρίξει 300 παιδιά στο σχολείο και έχει δημιουργήσει 50 τοπικές συνεργασίες.

Ωστόσο ύστερα από επικοινωνία της Telegraph με την Λίβερπουλ, η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο ποδοσφαιριστής ανέφερε πως ουδέποτε γνώριζε τόσο η ίδια όσο και η οικογένεια του για το εν λόγω ίδρυμα - παρότι η ιστοσελίδα του ιδρύματος ανέφερε πως είχε την πλήρη στήριξη της ομάδας.

Αντιδράσεις επίσης προκλήθηκαν σε σχετικές ερωτήσεις της Telegraph τόσο από την Unicef όσο και από την Allianz διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη με το εν λόγω ίδρυμα.

Λιγότερο από 24ωρες μετά το δημοσίευμα του Telegraph για την απάτη η ιστοσελίδα έχει εξαφανιστεί από το διαδίκτυο, ενώ δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το εάν το ποσό που ανέφερε πως είχε συγκεντρωθεί είναι αληθινό ή αν επρόκειτο για ακόμη μια λεπτομέρεια της καλοστημένης τους απάτης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Κυψέλη για την εξαφάνιση 13χρονου

19:26ΕΘΝΙΚΑ

Ερώτηση .Κεφαλογιάννη προς την Κομισιόν: «Η Λιβύη παραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα, όχι της Ελλάδας, αλλά της ΕΕ»

19:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ντιόγκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ίδρυμα στο όνομά του και άρπαξαν 65.000 δολάρια

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Στη Μολδαβία μεταβαίνουν Μακρόν, Μερτς και Τουσκ «για να υποστηρίξουν την κυριαρχία της»

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιό του- «Απειλεί να μας σκοτώσει όλους»

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Μύδροι Τραμπ κατά Μπόλτον: «Δεν είμαι φαν του, πρόκειται για ένα ρεμάλι»

18:49ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο, Σλούκα και Μήτογλου με την Ιταλία

18:49ΚΟΣΜΟΣ

Nord Stream: Πληροφορίες ότι ο Ουκρανός υπεύθυνος για τη δολιοφθορά είναι μυστικός πράκτορας

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Τραυματίας εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ από ηλεκτροπληξία - Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία έτοιμη να στείλει ένα τάγμα στην Ουκρανία

18:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ερευνητές ΝASA: Εξωγήινοι μικροοργανισμοί κάποτε ζούσαν στο ηλιακό μας σύστημα

18:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στίβος: Τα χρήματα που θα πάρουν όσοι βρεθούν στην οκτάδα του Παγκοσμίου στο Τόκιο

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Το αιχμηρό σχόλιο Τραμπ για Πούτιν – Ζελένσκι: «Δεν τα πάνε καλά, είναι σαν το λάδι με το ξύδι»

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία καταργεί τον φόρο στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

18:04LIFESTYLE

Σοφία Κουρτίδου: Υποβλήθηκε εσπευσμένα σε χειρουργείο αφαίρεσης χοληδόχου κύστης - «Είμαι ήδη πολύ καλύτερα, έχω πάρει εξιτήριο»

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στη Λάρισα - Καίει κοντά σε εργατικές κατοικίες

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Στη Ρωσία εκπαιδεύουν 8χρονους μαθητές σε πολεμικές ασκήσεις και ρίψεις χειροβομβίδων - «Ενθουσιασμένα» δηλώνουν τα παιδιά

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανηλικότητα μεταναστών: Με ακτινογραφία στον αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η οστική ηλικία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βγήκαν τα Καλογερομερομήνια - Πολύ δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Ελαφονήσι Κρήτης: Το νησί με τις μαγευτικές παραλίες και η ιστορία του από τη σφαγή των αμάχων το 1824 μέχρι το ναυάγιο του Imperatrix το 1907

18:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» νέος καύσωνας - Πρόβλεψη Τσατραφύλια για το πότε ξεκινάει

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Πατέρας μήνυσε τον γιό του- «Απειλεί να μας σκοτώσει όλους»

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 ευρώ: Αδιαπραγμάτευτο το ποσό - Πιθανό «άνοιγμα» των δικαιούχων

06:49ΕΛΛΑΔΑ

Φως μετά από 16 χρόνια στην εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ – Οι νέες μαρτυρίες

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Οκτώ τραυματίες, οι τρεις βαριά - Ένας 21χρονος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

16:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» - Σε σοκ τα παιδιά του θύματος της άγριας δολοφονίας στον Βόλο, σεσημασμένος ο δράστης

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Μύδροι Τραμπ κατά Μπόλτον: «Δεν είμαι φαν του, πρόκειται για ένα ρεμάλι»

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η σπαρακτική ανάρτηση του αδελφού της, Κώστα - «Μακάρι να γιορτάζαμε μαζί σήμερα τα γενέθλιά μου»

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Sin City» ολόκληρες περιοχές της Δυτικής Αττικής: 869 συλλήψεις σε ειδικές εφόδους της ΕΛ.ΑΣ., νέα επιχείρηση στην Αγία Σωτήρα Αχαρνών

15:09WHAT THE FACT

Λύθηκε το μυστήριο του τρίγωνου των Βερμούδων - Γιατί εξαφανίζονταν τα πλοία

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Στην Ρόδο η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, για μυστικές καλοκαιρινές διακοπές

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανηλικότητα μεταναστών: Με ακτινογραφία στον αριστερό καρπό θα προσδιορίζεται η οστική ηλικία

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Εσθονία έτοιμη να στείλει ένα τάγμα στην Ουκρανία

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία καταργεί τον φόρο στον καφέ και τη σοκολάτα για να ανακουφίσει τα νοικοκυριά

12:10ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Η σοκαριστική στιγμή δημόσιας εκτέλεσης δια απαγχονισμού μπροστά σε ενθουσιασμένο πλήθος - Τον κρέμασαν από γερανό

15:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Παλαιστίνιος κακοποίησε σεξουαλικά 14χρονη με νοητική στέρηση έξω από παρεκκλήσι - Προθεσμία να απολογηθεί

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαίνεται η φωτιά στη Βάλια Κάλντα στα Γρεβενά - Καίει πλέον εκτός εθνικού δρυμού

13:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βόλος: Ποια ήταν η 36χρονη που δολοφόνησε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ