Ντιόγκο Ζότα: Απατεώνες δημιούργησαν ίδρυμα στο όνομά του και άρπαξαν 65.000 δολάρια

Σάλο έχει προκαλέσει τα τελευταία 24ωρα η ειδεχθής απόπειρα απάτης που έχει στηθεί γύρω από τον τραγικό και αδόκητο χαμό του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ, που έφυγαν από τη ζωή στις 3 Ιουλίου 2025 σε τροχαίο δυστύχημα.

Μετά τον θάνατο του ποδοσφαιριστή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέκλυσε ένα κύμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, που μερικές μόλις ημέρες πριν τον θάνατό του είχε παντρευτεί με την αγαπημένη του, αφήνοντας επίσης πίσω του τρία μικρά παιδιά.

Τρεις μόλις ημέρες μετά τον χαμό του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του «στήθηκε» μια ιστοσελίδα, η οποία υποτίθεται είχε τη στήριξη μεγάλων οργανισμών και φορέων, συμπεριλαμβανομένου της Λίβερπουλ, της Unicef, της Allianz και Πορτογαλικών ΜΚΟ, όπως ανέφερε σε χθεσινό δημοσίευμα της η Telegraph.

Η ιστοσελίδα είχε το όνομα «Diogo Jota Foundation» (Ίδρυμα Ντιόγκο Ζότα) και ζητούσε δωρεές μόνο μέσω κρυπτονομισμάτων, και όπως φαίνεται είχε καταφέρει να συγκεντρώσει το ποσό των 64.250 δολαρίων.

Η αρχική σελίδα του «ιδρύματος»

Τα χρήματα που κατάφεραν οι απατεώνες να αποκομίσουν μέχρι την δημοσιοποίηση της αλήθειας

Η αρχική σελίδα του ιστότοπου αναφέρει πως κύρια αποστολή του είναι να «τιμήσει την κληρονομία του Ντιόγκο Ζότα», ενώ προσθέτει: «Μέσω του ποδοσφαίρου, της εκπαίδευσης και της ελπίδας, συνεχίζουμε το έργο που άφησε πίσω του, δημιουργώντας ευκαιρίες, χαρά και διαρκή αντίκτυπο για τους νέους του Gondomar (τόπο καταγωγής του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή) και όχι μόνο».

«Το Ίδρυμα Ντιόγκο Ζότα ιδρύθηκε το 2025 με έναν στόχο: να γιορτάσει την απίστευτη πορεία του Ζότα από μια μικρή ακαδημία νέων στο Gondomar έως έναν από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές της Ευρώπης – και να μεταδώσει αυτό το πνεύμα», ανέφερε η κεντρική σελίδα.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο, το ίδρυμα έχει διανείμει 25.000 γεύματα, έχει υποστηρίξει 300 παιδιά στο σχολείο και έχει δημιουργήσει 50 τοπικές συνεργασίες.

Ωστόσο ύστερα από επικοινωνία της Telegraph με την Λίβερπουλ, η ομάδα στην οποία αγωνιζόταν ο ποδοσφαιριστής ανέφερε πως ουδέποτε γνώριζε τόσο η ίδια όσο και η οικογένεια του για το εν λόγω ίδρυμα - παρότι η ιστοσελίδα του ιδρύματος ανέφερε πως είχε την πλήρη στήριξη της ομάδας.

Αντιδράσεις επίσης προκλήθηκαν σε σχετικές ερωτήσεις της Telegraph τόσο από την Unicef όσο και από την Allianz διαψεύδοντας κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη με το εν λόγω ίδρυμα.

Λιγότερο από 24ωρες μετά το δημοσίευμα του Telegraph για την απάτη η ιστοσελίδα έχει εξαφανιστεί από το διαδίκτυο, ενώ δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το εάν το ποσό που ανέφερε πως είχε συγκεντρωθεί είναι αληθινό ή αν επρόκειτο για ακόμη μια λεπτομέρεια της καλοστημένης τους απάτης.

