Στην Ελλάδα ο Ρενάτο Σάντσες – Ολοκληρώνεται η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό

Αρχικά ήταν κοντά, στη συνέχεια φάνηκε να πλησιάζει στην Τραμπζονσπόρ, αλλά μετά από διπλή ανατροπή ο Ρενάτο Σάντσες ήρθε στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό. Ο Πορτογάλος χαφ με το «βαρύ» όνομα και μόλις στα 28 του χρόνια, τα βρήκε σε όλα με το «τριφύλλι» για τον μονοετή δανεισμό του.

Η συμφωνία με την Παρί Σεν Ζερμέν επιτεύχθηκε και έτσι ο παίκτης μπήκε στο αεροπλάνο. Για να… σμίξει ξανά με τον Ρουί Βιτόρια, ο οποίος τον ανέδειξε στην Μπενφίκα.

Λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Παρασκευής (22/8) η πτήση του σπουδαίου μέσου προσγειώθηκε στο «Ελ. Βενιζέλος» κάπως έτσι μπαίνει στην τελική ευθεία η ολοκλήρωση της συμφωνίας, με τις ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά τις υπογραφές των συμβολαίων.

«Είμαι χαρούμενος, να βοηθήσω για τίτλους»

Στις πρώτες του δηλώσεις ο 28χρονος άσος έδειξε ιδιαίτερα χαρούμενος για τη συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και τη νέα συνύπαρξη με τον Ρουί Βιτόρια. Ως στόχο του, έθεσε την κατάκτηση τίτλων.

«Καλησπέρα σε όλους. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι πολλοί οι λόγοι που ήρθα, ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός είναι σπουδαία ομάδα. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι ο πρώτος μου προπονητής, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος».

Για τους στόχους του: «Ο Παναθηναϊκός είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Ήθελα να έρθω εδώ για να την βοηθήσω να κατακτήσει τίτλους. Εύχομαι κι εγώ με την σειρά μου να βοηθήσω για να πανηγυρίσουμε».