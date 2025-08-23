«Πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Βισέντε Ταμπόρδα»

Σύμφωνα με τον έγκυρο αργεντινό δημοσιογράφο, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, οι «πράσινοι» δίνουν 4,5 εκατ. δολάρια για το 80% του 24χρονου επιτελικού μέσου.

«Πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Βισέντε Ταμπόρδα»
EFE
Ο Παναθηναϊκός έφερε τον Ρενάτο Σάντσες στην Αθήνα, όμως πέρα από κεντρικό χαφ «καίγονται» και για επιτελικό μέσο. Όσο δεν βρίσκεται λύση με τον Αζεντίν Ουναϊ, οι «πράσινοι» προχωρούν και σε άλλες περιπτώσεις. Με τον Βισέντε Ταμπόρδα να έχει ξεχωρίσει.

Ο 24χρονος άσος που ανήκει στην Μπόκα Τζούνιορς και παίζει δανεικός στην πρωταθλήτρια, Πλατένσε, αρέσει στο «τριφύλλι». Και σύμφωνα με τον έγκυρο δημοσιογράφο σε θέματα λατινοαμερικάνικου ποδοσφαίρου, Σέζαρ Λουίς Μέρλο, έχει ήδη κατατεθεί πρόταση για τον παίκτη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, το «τριφύλλι» δίνει 4,5 εκατ. δολάρια συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του παίκτη. Μάλιστα τονίζει πως η Μπόκα θέλει να γίνει η μεταγραφή και μένει η συμφωνία για το «σπάσιμο» δανεισμού με την Πλατένσε.

Ο Μέρλο έγραψε χαρακτηριστικά:

«Ο Παναθηναϊκός θέλει να υπογράψει τον Βισέντε Ταμπόρδα και έκανε πρόταση 4,5 εκατ. δολάρια συν μπόνους για το 80% των δικαιωμάτων του.

Ο παίκτης είναι δανεικός στην Πλατένσε μέχρι το τέλος του χρόνου, με την Μπόκα να είναι ήδη σε διαπραγματεύσεις με την ομάδα (έχουν καλές σχέσεις τα δύο κλαμπ) για να γίνει πράξη το deal».

