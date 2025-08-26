AEK: Επέστρεψε νωρίτερα ο Καλοσκάμης – Ελπίδες για Γιόβιτς, δύσκολα οι Ζίνι, Γκατσίνοβιτς για Άντερλεχτ

Σε μια περίοδο με αρκετά προβλήματα, ο Μάρκο Νίκολιτς είχε κι ένα ευχάριστο νέο.

Ο Καλοσκάμης δείχνει να ξεπέρασε το πρόβλημα, μετά την επέμβαση που έκανε στην κλείδα. Ο νεαρός μέσος απέφυγε τις επαφές, κάτι που θα κάνει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ώστε από τη Δευτέρα (01/09) να μπει σε φουλ ρυθμούς.

Από εκεί και πέρα, ο Λούκα Γιόβιτς συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να είναι στη διάθεση του Νίκολιτς, για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ, για τα playoffs του Europa League. Ο Σέρβος αναμένεται να μπορεί να πάρει 20-30 λεπτά, κάτι που θα ξεκαθαρίσει την τελευταία στιγμή. Οι Ζίνι και Γκατσίνοβιτς, από την άλλη, μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο να είναι έτοιμοι, αν και ο τεχνικός της «Ένωσης» θα τους περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή.

Όσον αφορά στον Αντονί Μαρσιάλ, ο οποίος είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας, εξακολουθεί να έχει ενοχλήσεις στη μέση κι είναι αμφίβολος για το ματς πρωταθλήματος με τον Αστέρα AKTOR.

