Κύπελλο Ελλάδας: Ιστορική ημέρα για τη διοργάνωση – Κληρώνει για τη League Phase

Ιστορική ημέρα η σημερινή (03/09) για το Κύπελλο Ελλάδας, καθώς θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για την πρώτη League Phase στην ιστορία της διοργάνωσης.

Newsbomb

Κύπελλο Ελλάδας τρόπαιο
EUROKINISSI
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νέα εποχή στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκινάει!

Το μεσημέρι (12) διεξάγεται η κλήρωση, η οποία ακολουθεί τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Στη League Phase συμμετέχουν οι 11 ομάδες που προέκυψαν από την πρώτη φάση, η Ηλιούπολη (πέρα άνευ αγώνος) κι οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Αρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

  • 1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ.
  • 2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ.
  • 3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea.
  • 4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω.
  • 5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό.

Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι και θα μεταδοθεί, μέσω live streaming, από το επίσημο κανάλι της ΕΠΟ στο YouTube.

Στη League Phase κάθε σύλλογος θα δώσει 4 αναμετρήσεις, δύο εντός έδρας και δύο εκτός έδρας με τους τέσσερις αντιπάλους να προέρχονται από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι βαθμοί θα υπολογίζονται σε ενιαίο πίνακα, όπως γίνεται και στα Κύπελλα Ευρώπης, από την περσινή σεζόν.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις θα πάρουν απ’ ευθείας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Αυτές που θα βρεθούν από την έως την 12η θέση θα δώσουν μονούς αγώνες play offs με τις ομάδες που τερμάτισαν πιο ψηλά στην ενιαία βαθμολογία να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

  • 1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο
  • 2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο
  • 3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο
  • 4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των play offs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

  • 1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).
  • 2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).
  • 3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).
  • 4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

  • 1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου
    προημιτελικού.
  • 2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της διοργάνωσης έχει και φέτος η CosmoteTV.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

10:39LIFESTYLE

Η Αν Χάθαγουεϊ τα έβαλε με τους παπαράτσι στα γυρίσματα της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Πράντα 2»

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Θρακικό πέλαγος: «Μας κυνηγούν οι Τούρκοι μέσα στην Ελλάδα» - Ξεσπούν οι ψαράδες στη Θάσο

10:37WHAT THE FACT

Αίγυπτος: Υποβρύχια ερείπια ενός από τα 7 θαύματα του κόσμου, χαμένο για 1600 χρόνια

10:37ΚΟΣΜΟΣ

Kιμ Γιονγκ Ουν: «Είναι αδελφικό καθήκον της Βόρειας Κορέας να βοηθήσει τη Ρωσία»

10:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ορέστης Ομράν: «Η πολιτική και οικονομική αστάθεια της Γαλλίας αγγίζει τα όριά της»

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Εκβίαζε με... ροζ βίντεο αρχιμανδρίτη - Ο «Πατομπούκαλος» και τα λείψανα Αγίου

10:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δόμνα Μιχαηλίδου: Η κοινωνική αντιπαροχή αξιοποιεί την περιουσία του Δημοσίου που λιμνάζει

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για σαρκοφάγο βακτήριο - Αυξάνονται επικίνδυνα τα κρούσματα: 50 - 50 οι πιθανότητες επιβίωσης

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Exathlon μεταξύ Σοϊλέδη και Μπολέτση: «Που να χάσεις 4 κιλά να δεις τι θα τα κάνεις τα παιδάκια!»

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Τα νέα όπλα της Κίνας που ανησυχούν τη Δύση: Υποβρύχιες τορπίλες, υπερύσγχρονοι πύραυλοι και... ΑΙ

10:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ζώνη καταιγίδων σε λίγες ώρες πάνω από την Ελλάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ντόναλντ Τραμπ απαντά ξανά για την υγεία του: «Fake news οι φήμες»

10:04LIFESTYLE

Ερωτευμένη η Βίκυ Κουλιανού: Η βόλτα της στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο

09:58TRAVEL

H παραλία της Λάρισας και ο μύθος με Γερμανικό πολεμικό πλοίο που μετέφερε τον χρυσό

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επέτειος 51 χρόνων για το ΠΑΣΟΚ – «Μπορούμε ξανά μαζί να κάνουμε την αλλαγή δυνατή»

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Καραμπόλα τριών οχημάτων στην Αττική Οδό - Μεγάλες καθυστερήσεις

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Το φαινόμενο των «ψεύτικων διακοπών»: Γιατί όλο και περισσότεροι λένε ψέματα για το πώς πέρασαν το καλοκαίρι τους

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Tesla Model Y Performance στην Ελλάδα – Τιμές και εκδόσεις

09:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο παρκαδόρος που ήθελε να το παίξει... βαρόνος των Χανίων: Έστησε καρτέλ ναρκωτικών σε κεντρικό πάρκινγκ, «ξέπλενε» λεφτά με POS και… φοβόταν τη μαμά του!

08:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Κουμπάρος του ηθοποιού Στράτου Τζώρτζογλου ο «εγκέφαλος» της μαφίας

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Εντόπισε ξυλόλιο το Γενικό Χημείο του Κράτους σε 12 δείγματα - Πώς δικαιολογεί την ύπαρξή του

10:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Εκβίαζε με... ροζ βίντεο αρχιμανδρίτη - Ο «Πατομπούκαλος» και τα λείψανα Αγίου

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νέα τροπή με 48χρονη αγνοούμενη - Φέρεται να είναι σε μοναστήρι παλαιοημερολογιτών - Τι καταγγέλλει ο σύζυγός της

09:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλειδώνει» πυρήνα καταιγίδων στην Ελλάδα - Πότε θα «χτυπήσει»

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Εφιάλτης σε πολυκατοικία: Η αστυνομία άκουσε τις κραυγές 26χρονης και την έσωσε από τους διαρρήκτες

10:04LIFESTYLE

Ερωτευμένη η Βίκυ Κουλιανού: Η βόλτα της στη Μύκονο με τον νέο της σύντροφο

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «σκιά» της κρητικής μαφίας στις εκκλησιαστικές εκλογές – Στο προσκήνιο και το όνομα του Πάνου Καμμένου

10:40WHAT THE FACT

ΗΠΑ: 83χρονη κέρδισε 71,5 εκατομμύρια ευρώ σε λαχείο - Μια εβδομάδα μετά έμαθε ότι δεν θα τα παραλάβει ποτέ

10:19ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για σαρκοφάγο βακτήριο - Αυξάνονται επικίνδυνα τα κρούσματα: 50 - 50 οι πιθανότητες επιβίωσης

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Χανιά: Τα «προσκλητήρια» και τα «κουφέτα» της μαφίας των όπλων – Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα

21:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία της Κρήτης: Αυτό είναι το ζευγάρι του κυκλώματος - Οι διάλογοι που «καίνε» - «Θα σου βάλει 150 ευρώ»

09:17ΚΟΣΜΟΣ

Σι, Πούτιν και Κιμ μαζί στην Τιενανμέν - Το ιστορικό «κλικ» που συμβολίζει τη μετατόπιση στην παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

10:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ζώνη καταιγίδων σε λίγες ώρες πάνω από την Ελλάδα - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ