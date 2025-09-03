Κύπελλο Ελλάδας: Τα «κολλητά» ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ κι οι ιδιαιτερότητες του προγράμματος

Δείτε πότε θα γίνει το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το πρόγραμμα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Άρης - ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας;
Η νέα εποχή στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκίνησε!

Το μεσημέρι της Τρίτης (03/09) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο από φέτος θα ακολουθεί τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ηλεκτρονική κληρωτίδα έφερε ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 2-4 Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι, καθώς ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στην Τούμπα, στις 6 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της Super League. Συνεπώς, ο τελευταίες μήνας του χρόνο θα πει με δύο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3-4 ημέρων!

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες:

  • Ο Ολυμπιακός δεν θα αγωνιστεί την 1η αγωνιστική, λόγω υποχρεώσεων στο Champions League, καθώς υποδέχεται την Πάφο στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
  • Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν θα παίξουν τη 2η αγωνιστική, καθώς έχουν υποχρεώσεις στο Europa League. Το «τριφύλλι» παίζει με τη Γιούνγκ Μπόις κι ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.
  • Οι τρεις ομάδες (βλ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) είναι κι οι μοναδικές που θα αγωνιστούν την 5η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Δείτε ΕΔΩ το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας

