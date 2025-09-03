Κύπελλο Ελλάδας: Τα «κολλητά» ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ κι οι ιδιαιτερότητες του προγράμματος
Δείτε πότε θα γίνει το ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ, αλλά και τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει το πρόγραμμα της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.
Η νέα εποχή στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκίνησε!
Το μεσημέρι της Τρίτης (03/09) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο από φέτος θα ακολουθεί τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Η ηλεκτρονική κληρωτίδα έφερε ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 2-4 Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι, καθώς ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στην Τούμπα, στις 6 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της Super League. Συνεπώς, ο τελευταίες μήνας του χρόνο θα πει με δύο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3-4 ημέρων!
Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες:
- Ο Ολυμπιακός δεν θα αγωνιστεί την 1η αγωνιστική, λόγω υποχρεώσεων στο Champions League, καθώς υποδέχεται την Πάφο στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
- Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν θα παίξουν τη 2η αγωνιστική, καθώς έχουν υποχρεώσεις στο Europa League. Το «τριφύλλι» παίζει με τη Γιούνγκ Μπόις κι ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.
- Οι τρεις ομάδες (βλ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) είναι κι οι μοναδικές που θα αγωνιστούν την 5η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.