Κύπελλο Ελλάδας: Τα «κολλητά» ντέρμπι Άρης – ΠΑΟΚ κι οι ιδιαιτερότητες του προγράμματος

Η νέα εποχή στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου ξεκίνησε!

Το μεσημέρι της Τρίτης (03/09) πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, το οποίο από φέτος θα ακολουθεί τα πρότυπα των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Η ηλεκτρονική κληρωτίδα έφερε ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, καθώς ο Άρης θα υποδεχθεί τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής, η οποία είναι προγραμματισμένη για το τριήμερο 2-4 Δεκεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, οι δύο ομάδες θα συναντηθούν και πάλι, καθώς ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Άρη στην Τούμπα, στις 6 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο της Super League. Συνεπώς, ο τελευταίες μήνας του χρόνο θα πει με δύο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης σε διάστημα 3-4 ημέρων!

Από εκεί και πέρα, το πρόγραμμα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες:

Ο Ολυμπιακός δεν θα αγωνιστεί την 1 η αγωνιστική, λόγω υποχρεώσεων στο Champions League , καθώς υποδέχεται την Πάφο στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

δεν θα αγωνιστεί την 1 αγωνιστική, λόγω υποχρεώσεων στο , καθώς υποδέχεται την στο πλαίσιο της πρεμιέρας της League Phase στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ δεν θα παίξουν τη 2 η αγωνιστική, καθώς έχουν υποχρεώσεις στο Europa League. Το «τριφύλλι» παίζει με τη Γιούνγκ Μπόις κι ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην Τούμπα.

και δεν θα παίξουν τη 2 αγωνιστική, καθώς έχουν υποχρεώσεις στο Europa League. Το «τριφύλλι» παίζει με τη κι ο «Δικέφαλος του Βορρά» αντιμετωπίζει τη στην Τούμπα. Οι τρεις ομάδες (βλ. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ) είναι κι οι μοναδικές που θα αγωνιστούν την 5η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

