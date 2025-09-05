Ελλάδα – Λευκορωσία: Η ενδεκάδα της Εθνικής για την πρεμιέρα των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

Η Ελλάδα υποδέχεται στο «Γ. Καραϊσκάκης» τη Λευκορωσία, στην πρεμιέρα του 3ου ομίλου για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

Στη «μάχη» της πρόκρισης στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ρίχνεται η Εθνική, η οποία αρχίζει την προσπάθειά της στον 3ο όμιλο με δύο εντός έδρας παιχνίδια. Όσον αφορά στις επιλογές για την πρεμιέρα με τη Λευκορωσία, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τους Μπακασέτα και Βαγιαννίδη στη βασική ενδεκάδα.

Η ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας: Τζολάκης, Tσιμίκας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Βαγιαννίδης, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Μπακασέτας, Τζόλης, Καρέτσας, Παυλίδης, ενώ στον πάγκο είναι οι: Βλαχοδήμος, Μανδάς, Ρότα, Κυριακόπουλος, Χατζηδιάκος, Μασούρας, Πέλκας, Μουζακίτης, Σιώπης, Μάνταλος, Κωνσταντέλιας, Ιωαννίδης.



Λευκορωσία (Κάρλος Άλος): Παβλιουτσένκο – Πίγκας, Μαρτίνοβιτς, Ζάμπελιν, Πέτσενιν – Γκρόμκο, Κόρζουν, Γιαμπλόνσκι, Κοβάλεφ – Μελνιτσένκο, Εμπόνχ, ενώ στον πάγκο είναι οι: Ιγκνάτοβιτς, Λαπούκχοφ, Παρκχομένκο, Μιάκις, Μαλασέβιτς, Ντεμτσένκο, Μπαρκόφσκι, Καρμπόβιτς, Κάλινιν, Μάλκεβιτς, Βολκόφ, Πάσεβιτς.