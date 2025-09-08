Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!
Υπερηχητική «φούρια ρόχα» επικράτησε 6-0 στην έδρα της Τουρκίας σε ματς που υποτίθεται θα ήταν ντέρμπι – Τα αποτελέσματα.
Οι αγώνες για τη ζώνη της UEFA στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έφεραν εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Η Ισπανία έκανε επίδειξη δύναμης στους γείτονες, «σκορπώντας» τους με 6-0. Δείχνοντας σε όλους πως είναι το απόλυτο αφεντικό του 5ου ομίλου.
Η «φούρια ρόχα» ανάγκασε τους Τούρκους σε μια απ’ τις βαρύτερες ήττες της ιστορίας τους. Ο Μερίνο έκανε χατ τρικ, ενώ ο Πέδρι πέτυχε δύο γκολ στην παράσταση των Ισπανών.
Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1
(90' Ρίγκο)
Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1
(7' Γκνάμπρι, 69' Αμίρι, 72' Βιρτς - 34' Πράις)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Κόσοβο-Σουηδία 8/9
Ελβετία-Σλοβενία 8/9
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Λευκορωσία-Σκωτία 8/9
Ελλάδα-Δανία 8/9
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 9/9
Γαλλία-Ισλανδία 9/9
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Γεωργία-Βουλγαρία 3-0
(30΄ Κβαρατσχέλια, 44΄ Γκαγκνίτζε, 66΄ Μικαουτάτζε)
Τουρκία-Ισπανία 0-6
(6',62' Πέδρι, 22',45+1’, 57' Μερίνο, 53' Τόρες)
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Αρμενία-Ιρλανδία 9/9
Ουγγαρία-Πορτογαλία 9/9
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Λιθουανία-Ολλανδία 2-3
(36' Γκινέιτις, 43' Γκιρντβάινις - 11',64' Ντεπάι, 33' Τίμπερ)
Πολωνία-Φινλανδία 3-1
(27' Κας, 45'+2 Λεβαντόφσκι, 55' Καμίνσκι - 88' Κάλμαν)
Ρεπό: Μάλτα
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία 9/9
Κύπρος-Ρουμανία 9/9
Ρεπό: Σαν Μαρίνο
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισραήλ-Ιταλία 8/9
Νορβηγία-Μολδαβία 9/9
Ρεπό: Εσθονία
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Σκόπια-Λιχτενστάιν 5-0
(15' Ελμας, 52' Μπάρντι, 56' Τσουρλίνοφ, 83' Καμίλι, 90' Στανκόβσκι)
Βέλγιο-Καζακστάν 6-0
(42',84' Ντε Μπρόινε, 44',60' Ντοκού, 51' Ράσκιν, 87' Μενιέρ)
Ρεπό: Ουαλία
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Αλβανία-Λετονία 9/9
Σερβία-Αγγλία 9/9
Ρεπό: Ανδόρα
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 8/9
Κροατία-Μαυροβούνιο 8/9
Ρεπό: Τσεχία