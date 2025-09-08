Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

Υπερηχητική «φούρια ρόχα» επικράτησε 6-0 στην έδρα της Τουρκίας σε ματς που υποτίθεται θα ήταν ντέρμπι – Τα αποτελέσματα.

Newsbomb

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!
EPA
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι αγώνες για τη ζώνη της UEFA στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έφεραν εντυπωσιακό αποτέλεσμα στην Τουρκία. Η Ισπανία έκανε επίδειξη δύναμης στους γείτονες, «σκορπώντας» τους με 6-0. Δείχνοντας σε όλους πως είναι το απόλυτο αφεντικό του 5ου ομίλου.

Η «φούρια ρόχα» ανάγκασε τους Τούρκους σε μια απ’ τις βαρύτερες ήττες της ιστορίας τους. Ο Μερίνο έκανε χατ τρικ, ενώ ο Πέδρι πέτυχε δύο γκολ στην παράσταση των Ισπανών.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Σλοβακία 0-1
(90' Ρίγκο)

Γερμανία-Βόρεια Ιρλανδία 3-1
(7' Γκνάμπρι, 69' Αμίρι, 72' Βιρτς - 34' Πράις)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κόσοβο-Σουηδία 8/9

Ελβετία-Σλοβενία 8/9

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Λευκορωσία-Σκωτία 8/9

Ελλάδα-Δανία 8/9

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Αζερμπαϊτζάν-Ουκρανία 9/9

Γαλλία-Ισλανδία 9/9

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Γεωργία-Βουλγαρία 3-0
(30΄ Κβαρατσχέλια, 44΄ Γκαγκνίτζε, 66΄ Μικαουτάτζε)

Τουρκία-Ισπανία 0-6
(6',62' Πέδρι, 22',45+1’, 57' Μερίνο, 53' Τόρες)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Αρμενία-Ιρλανδία 9/9

Ουγγαρία-Πορτογαλία 9/9

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λιθουανία-Ολλανδία 2-3
(36' Γκινέιτις, 43' Γκιρντβάινις - 11',64' Ντεπάι, 33' Τίμπερ)

Πολωνία-Φινλανδία 3-1
(27' Κας, 45'+2 Λεβαντόφσκι, 55' Καμίνσκι - 88' Κάλμαν)

Ρεπό: Μάλτα

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Αυστρία 9/9

Κύπρος-Ρουμανία 9/9

Ρεπό: Σαν Μαρίνο

9ος ΟΜΙΛΟΣ

Ισραήλ-Ιταλία 8/9

Νορβηγία-Μολδαβία 9/9

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

Σκόπια-Λιχτενστάιν 5-0
(15' Ελμας, 52' Μπάρντι, 56' Τσουρλίνοφ, 83' Καμίλι, 90' Στανκόβσκι)

Βέλγιο-Καζακστάν 6-0
(42',84' Ντε Μπρόινε, 44',60' Ντοκού, 51' Ράσκιν, 87' Μενιέρ)

Ρεπό: Ουαλία

11ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Λετονία 9/9

Σερβία-Αγγλία 9/9

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιβραλτάρ-Νησιά Φαρόε 8/9

Κροατία-Μαυροβούνιο 8/9

Ρεπό: Τσεχία

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

US Open: «Βασιλιάς» Αλκαράθ στη Νέα Υόρκη!

00:54ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: Οι προϋποθέσεις για να δεχτεί το Ιράν περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα

00:32ΜΠΑΣΚΕΤ

ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για Εθνική: «Μας κάνατε ακόμη μια φορά υπερήφανους»

00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Τήνος: Συνελήφθη 42χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου παιδιού του

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Ισραήλ 84-79: Υπερηχητικός Γιάννης και στους «8» η Εθνική!

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ο δρόμος «κατάπιε» πυροσβεστικό όχημα - Βίντεο

23:24ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο ηγέτης του CHP καλεί για διαδήλωση μετά τα φράγματα που στήθηκαν γύρω από την έδρα του κόμματος

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Διαδηλώσεις υπέρ του Μπολσονάρου- Στην τελική ευθεία η δίκη του

22:49ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο: Ήττα στο γκολ για τα κορίτσια της U18 και ασημένιο μετάλλιο

22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Τρίτης

22:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Ισραήλ: Τρομερός Γιάννης στο ημίχρονο - Μπήκε στη 10άδα των Ελλήνων σκόρερ σε Eurobasket

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Πυρκαγιά κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις Φυλακές της πόλης

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ δεν θα παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική τον Νοέμβριο

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Ηνωμένο Βασίλειο: Είναι μόλις 18 ετών και είναι ήδη οδηγός τρένου - Από τους νεότερους της χώρας

22:17ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τελεσίγραφο Τραμπ σε Χαμάς να αποδεχθεί τη συμφωνία για τους ομήρους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία… ρεζίλεψε την Τουρκία, της έβαλε 6 στο «σπίτι» της!

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σοκαριστικό βίντεο - Ανήλικος ξυλοκόπησε ηλικιωμένο στη μέση του δρόμου

23:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Λιθουανία στα προημιτελικά κι ορθάνοιχτο δρόμο για τον τελικό - Τα ζευγάρια των «8»

18:15ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία - Ιταλίδα τουρίστρια: «Ήμουν μόνη στην παραλία, με βίασε»

13:54ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν πίστευα ότι είναι δικό μου!»: Η αντίδραση μαύρης μητέρας που γέννησε κατάξανθο κοριτσάκι

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα πέσει δέκα βαθμούς η θερμοκρασία για να καταλάβουμε φθινόπωρο

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Μάγεψε η ολική έκλειψη Σελήνης με το «ματωμένο» χρώμα της - Εικόνες

20:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπική διαφορά: Οι συνταξιούχοι θα δουν αύξηση από την Πρωτοχρονιά

19:21LIFESTYLE

Sicario: Πώς είναι χωρίς μάσκα ο τραγουδιστής - Ποιο είναι το πραγματικό του όνομα - Η σύγκριση με τον Χρήστο Μάστορα

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Ο «άγνωστος» Φράνσις Αντετοκούνμπο – Ποιος είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

20:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα οικονομικά μέτρα: Τι μένει στην τσέπη για μισθωτούς, οικογένειες και συνταξιούχους - Αναλυτικά παραδείγματα

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η φωτογράφος του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, Μαρία Μαρόγιαννη

07:00LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ο Τσουρός έρχεται, το Exathlon αλλάζει για να ανεβάσει στροφές και το Voice επιτέλους ξεκινά

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

21:08ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Ελλάδα – Ισραήλ: Η πρώτη νοκ άουτ μάχη της Εθνικής στο Eurobasket 2025

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

23:15ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ