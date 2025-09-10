Άγγλος διαιτητής κατηγορείται για άσεμνο βίντεο με ανήλικο

Ο Ντέιβιντ Κουτ ήταν διαιτητής επιπέδου Premier League στην Αγγλία. Στα 43 του χρόνια έχει δει την καριέρα του να καταστρέφεται, λόγω των λαθών του και του χαρακτήρα του. Αυτά όμως δεν ήταν τίποτα μπροστά στις νέες κατηγορίες που προκύπτουν εναντίον του.

Ο Κουτ που εμφανιζόταν παλιότερα σε βίντεο να κάνει χρήση κοκαΐνης, ενώ σε ένα άλλο έβριζε χυδαία τον Γιούργκεν Κλοπ, δυστυχώς κατηγορείται για κάτι πολύ σοβαρότερο. Όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε στην κατοχή του βίντεο που δημιούργησε ο ίδιος με ανήλικο και άσεμνο περιεχόμενο.

Στην Αγγλία έχει προκληθεί σάλος, ειδικά από το γεγονός πως ανακοινώθηκε κατηγορία επιπέδου Α. Κάτι που σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας, σημαίνει πως πρόκειται για κατηγορία που αφορά σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκου.

Την Πέμπτη (11/9) ο Κουτ θα εμφανιστεί στο δικαστήριο του Νότιγχαμ, για τη συγκεκριμένη κατηγορία. Προκειμένου να του απαγγελθούν κατηγορίες αν κριθεί από τη δικαιοσύνη, με την πιθανότητα προφυλάκισης μέχρι τη δίκη.