Παναθηναϊκός: Εκτός Πελίστρι και Τετέ, μέσα Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς

Οι «πράσινοι» γυμνάστηκαν το πρωί του Σαββάτου (13/09) και κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε με ενοχλήσεις στον δικέφαλο, ενώ μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ, μετά τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό.

Έτσι, αμφότεροι έμειναν εκτός πλάνων του Ρουί Βιτόρια, εν αντιθέσει με τους Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς συμπεριλήφθηκαν κανονικά στην αποστολή που θα αναχωρήσει για το Βόλο, ενόψει της αναμέτρησης με την Κηφισιά για την 3η αγωνιστική.

Συνοπτικά, στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετέχουν οι: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

