Super League, Ατρόμητος - Άρης: Να εκμεταλλευτεί την έδρα - Θέλουν αντίδραση οι «κίτρινοι»

Με νέο «πρόσωπο» ετοιμάζεται να παρουσιαστεί ο Άρης μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Οι «κίτρινοι» καλούνται να αφήσουν πίσω τους τη σοκαριστική ήττα 2-0 εντός έδρας από τον Παναιτωλικό και να χτίσουν ξανά την αγωνιστική και ψυχολογική τους ταυτότητα.

Η ήττα αυτή αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Μαρίνου Ουζουνίδη στον πάγκο της ομάδας, με τη διοίκηση του Άρη να προχωρά σε δραστικές αλλαγές. Νέος τεχνικός ανέλαβε ο Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο με σκοπό να βάλει τάξη και πλάνο σε μία ομάδα που, μέχρι στιγμής, δεν έχει δείξει ούτε συνοχή ούτε χαρακτήρα.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει μπροστά του μία δύσκολη αποστολή. Με 16 νέες μεταγραφές στο ρόστερ - και τον Αλφαρέλα έτοιμο να γίνει ο 17ος - ο Άρης μοιάζει περισσότερο με καινούριο σύνολο παρά με «ομάδα έτοιμη για στόχους». Χαμηλή ψυχολογία, μηδενική χημεία και αρκετές εκκρεμότητες στον αγωνιστικό τομέα είναι τα βασικά ζητήματα που καλείται να λύσει άμεσα ο Χιμένεθ.

Ο στόχος, όμως, παραμένει ξεκάθαρος, η συμμετοχή στα φετινά play off. Για να τον πετύχει, ο Άρης θα πρέπει να αλλάξει πρόσωπο και να βρει ρυθμό, ξεκινώντας από το ματς της 3ης αγωνιστικής στο Περιστέρι.

Απέναντί του θα βρει έναν Ατρόμητο που δεν είναι διατεθειμένος να του κάνει τη ζωή εύκολη. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου έχει κάνει θετικό ξεκίνημα, με το διπλό στο Αγρίνιο (2-0 επί του Παναιτωλικού) στην πρεμιέρα να δημιουργεί αισιοδοξία, ενώ και στην Τούμπα - παίζοντας με δέκα παίκτες για ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο - στάθηκε αξιοπρεπώς, παρά τα έντονα παράπονα για τη διαιτησία.

Το μεγάλο στοίχημα για τον Ατρόμητο φέτος είναι η έδρα του. Πέρσι μέτρησε μόλις τρεις νίκες στο Περιστέρι και αυτό είναι κάτι που ο Βόκολος έχει ήδη θέσει ως στόχο να αλλάξει. Το παιχνίδι με τον Άρη είναι η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα να δώσει απαντήσεις, εντός έδρας.

