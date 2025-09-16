Champions League: Πέρασε από το Μπιλμπάο η Άρσεναλ, ιστορικό «διπλό» η Σεν Ζιλουάζ

Η Άρσεναλ είχε ουσία στο παιχνίδι της και πέρασε από το Μπιλμπάο, ενώ η φοβερή Σεν Ζιλουάζ πέτυχε την παρθενική νίκη της σε League Phase του Champions League.

Champions League: Πέρασε από το Μπιλμπάο η Άρσεναλ, ιστορικό «διπλό» η Σεν Ζιλουάζ
AP Photo/Miguel Oses
Με δύο εκτός έδρας νίκες ξεκίνησε ο ενιαίος όμιλος της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η Άρσεναλ έκανε την… τέλεια απόδραση από το καυτό «Σαν Μαμές», κερδίζοντας 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της. Οι «κανονιέρηδες» είχαν ουσία στο παιχνίδι τους και «χτύπησαν» δύο φορές στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Ο Μαρτινέλι άνοιξε το σκορ στο 72’ κι ο Τροσάρντ «κλείδωσε» τη νίκη με το τέρμα που πέτυχε στο 87ο λεπτό.

Ονειρικό ξεκίνημα πραγματοποίησε η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, η οποία επικράτησε 3-1 της PSV στο Αϊντχόφεν. Οι Πρωταθλητές Βελγίου ξεκίνησαν ιδανικά τον αγώνα, καθώς προηγήθηκαν μόλις στο 9’ με πέναλτι του Ντέιβιντ, ενώ έκαναν το 0-2 με τον Ελ Χατζ στο 39’. Ο Μακάλιστερ «κλείδωσε» το «διπλό» με γκολ στο 81ο λεπτό, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο 90’ με τον Φαν Μπόμελ.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής του Champions League

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

  • Μπιλμπάο - Άρσεναλ 0-2
  • Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3
  • Γιουβέντους - Ντόρτμουντ (22:00)
  • Μπενφίκα - Καραμπάγκ (22:00)
  • Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ (22:00)
  • Τότεναμ - Βιγιαρεάλ (22:00)

    Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου
  • Ολυμπιακός - Πάφος (19:45)
  • Σλάβια Πράγας - Μπόντο/Γκλιμτ (19:45)
  • Άγιαξ - Ίντερ (22:00)
  • Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης (22:00)
  • Μπάγερν - Τσέλσι (22:00)
  • Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα (22:00)

    Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου
  • Κοπεγχάγη - Λεβερκούζεν (19:45)
  • Μπριζ - Μονακό (19:45)
  • Άιντραχτ - Γαλατάσαραϊ (22:00)
  • Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι (22:00)
  • Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (22:00)
  • Σπόρτινγκ - Καϊράτ (22:00)

