Super League: «Πρόγευμα» τεσσάρων αγώνων, πριν το ντέρμπι αιωνίων

Το πρωτάθλημα έφτασε στην 4η αγωνιστική του και ήρθε η ώρα για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι. Η τέταρτη… στροφή της Super League, θα ολοκληρωθεί με το αιώνιο ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Με τα βλέμματα να στρέφονται εκεί, καθώς πέραν όλων των άλλων το ματς έχει ξεχωριστή σημασία και για τους δύο, πέραν του δεδομένου γοήτρου.

Η «αυλαία» ανοίγει σήμερα με τέσσερις αναμετρήσεις. Οι οποίες λειτουργούν ως… πρόγευμα, όμως έχουν τη δική τους ξεχωριστή σημασία.

Η Κηφισιά θα φιλοξενήσει τον Άρη, με τις δύο ομάδες να προέρχονται από σπουδαίες νίκες. Αντίθετα, ο Πανσερραϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο, με τους αντιπάλους να θέλουν νίκη καθώς δεν άρχισαν με τον καλύτερο τρόπο τη σεζόν. Ειδικά οι Σερραίοι.

Ο Βόλος μετά το «διπλό» στο Αγρίνιο φιλοξενεί τον Asteras Aktor. Η ομάδα της Τρίπολης ακόμη δεν έχει νίκη στο πρωτάθλημα. Το πρόγραμμα της ημέρας θα «κλείσει» στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί τον Παναιτωλικό. Ο «δικέφαλος» θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις μετά τη βαριά ήττα απ’ τον Λεβαδειακό για το Κύπελλο. Από την άλλη η ομάδα του Αγρινίου πάει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου έχει πάρει τους μοναδικούς βαθμούς στο πρωτάθλημα με το «διπλό» επί του Άρη.

Την Κυριακή (21/9), η ΑΕΛ φιλοξενεί την ΑΕΚ. Οι Λαρισαίοι έχουν δύο βαθμούς ως τώρα και ψάχνουν μια νίκη ξεχωριστή. Η Ένωση από την άλλη θέλει φυσικά τη διατήρηση του απόλυτου.

Στη Λιβαδειά ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός που επικράτησε 4-1 του ΠΑΟΚ, υποδέχεται τον ΟΦΗ. Οι γηπεδούχοι την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκαν από την ΑΕΚ και αναζητούν επιστροφή στις επικρατήσεις και στη Super League. Οι Κρητικοί από την άλλη, είχαν ηττηθεί από τον ΠΑΟΚ και θέλουν αποτέλεσμα στη Βοιωτία.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στη Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο του θέλει πάση θυσία νίκη επί του Ολυμπιακού. Οι «ερυθρόλευκοι» απ’ την πλευρά τους, ψάχνουν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στο ντέρμπι, για να αφήσουν πίσω την ισοπαλία με την Πάφο και να δημιουργήσουν έξτρα προβλήματα στον μεγάλο τους αντίπαλο.

Super League – 4η αγωνιστική

Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

18:00 Κηφισιά – Άρης Cosmote Sport 1

18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Novasports 2

20:00 Βόλος – Asteras Aktor Cosmote Sport 2

20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός Novasports Prime

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 9

2. Α.Ε.Κ. 9

3. Π.Α.Ο.Κ. 9

4. ΑΡΗΣ 6

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 4

6. ΚΗΦΙΣΙΑ 4

7. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 3

8. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 3

9. Ο.Φ.Η. 3 (2αγ.)

10. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 3

11. Α.Ε.Λ. 2

12. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1 (2αγ.)

13. ASTERAS AKTOR 1

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0