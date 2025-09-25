Κύπελλο Ελλάδας: Νίκη για τον Ηρακλή στην αυλαία της 2ης αγωνιστικής

Ο Ηρακλής δεν είχε αγωνιστεί στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος, έτσι κόντρα στην Ηλιούπολη έκανε την πρεμιέρα του στο θεσμό. Οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν 1-0 στο «Καυτανζόγλειο», με γκολ-πέναλτι του Ντόβενταν στο 35’.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας