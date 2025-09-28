Super League 2: Το απόλυτο με πεντάρα η Καλαμάτα, «διπλό» η Μαρκό

Το 3Χ3 έκανε η Καλαμάτα, στην 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2. Η ομάδα της Μεσσηνίας επιβλήθηκε εύκολα της Ηλιούπολης με το εντυπωσιακό 5-0. Επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.

Το σκορ άνοιξε στο 17΄ με τον Μάντζη, ενώ στο 35΄ ο Μορέιρα έκανε το 2-0. Στο 47΄ ο Μάντζης σκόραρε για δεύτερη φορά, ενώ ο Παμλίδης με πέναλτι στο 62΄ έκανε το 4-0. Ο Κωτσόπουλος στο 86’ διαμόρφωσε το τελικό 5-0. Από το 65’ η Ηλιούπολη έπαιζε με δέκα λόγω αποβολής του Καρανίκα.

Super League 2 – Β’ Όμιλος – 3η αγωνιστική

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025

Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025

Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου 1-0

Ολυμπιακός Β’ – Χανιά 1-0

Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη 5-0

Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό 0-1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 9

2. Πανιώνιος 7

3. Ολυμπιακός Β’ 7

4. Athens Kallithea FC 6

5. ΓΣ Μαρκό 6

6. Παναργειακός 2

7. Χανιά 1

8. Ελλάς Σύρου 1

9. Αιγάλεω 1

10. Ηλιούπολη 1