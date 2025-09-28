Super League 2: Το απόλυτο με πεντάρα η Καλαμάτα, «διπλό» η Μαρκό
Η «μαύρη θύελλα» επικράτησε 5-0 της Ηλιούπολης, με τη Μαρκό να φεύγει νικήτρια από το Αιγάλεω – Αποτελέσματα και βαθμολογία.
Το 3Χ3 έκανε η Καλαμάτα, στην 3η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2. Η ομάδα της Μεσσηνίας επιβλήθηκε εύκολα της Ηλιούπολης με το εντυπωσιακό 5-0. Επιστρέφοντας στην κορυφή της βαθμολογίας.
Το σκορ άνοιξε στο 17΄ με τον Μάντζη, ενώ στο 35΄ ο Μορέιρα έκανε το 2-0. Στο 47΄ ο Μάντζης σκόραρε για δεύτερη φορά, ενώ ο Παμλίδης με πέναλτι στο 62΄ έκανε το 4-0. Ο Κωτσόπουλος στο 86’ διαμόρφωσε το τελικό 5-0. Από το 65’ η Ηλιούπολη έπαιζε με δέκα λόγω αποβολής του Καρανίκα.
Super League 2 – Β’ Όμιλος – 3η αγωνιστική
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Πανιώνιος – Παναργειακός 3-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Athens Kallithea FC – Ελλάς Σύρου 1-0
Ολυμπιακός Β’ – Χανιά 1-0
Καλαμάτα ΠΣ – Ηλιούπολη 5-0
Αιγάλεω ΑΟ – ΓΣ Μαρκό 0-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα ΠΣ 9
2. Πανιώνιος 7
3. Ολυμπιακός Β’ 7
4. Athens Kallithea FC 6
5. ΓΣ Μαρκό 6
6. Παναργειακός 2
7. Χανιά 1
8. Ελλάς Σύρου 1
9. Αιγάλεω 1
10. Ηλιούπολη 1