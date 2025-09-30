Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την αποστολή για την Άρσεναλ - Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει σήμερα για το Λονδίνο, όπου την Τετάρτη (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, με τον Ροντινέι να μένει εκτός αποστολής.

Newsbomb

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την αποστολή για την Άρσεναλ - Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ
Eurokinissi
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει το πρωί της Τρίτης (30/9), με προορισμό το Λονδίνο για τη μεγάλη «μάχη» με την Άρσεναλ για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Μετά την ισόπαλη πρεμιέρα απέναντι στην Πάφο, οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν ένα από τα δυσκολότερα τους παιχνίδια στη League Phase, κόντρα σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το Λονδίνο, από την οποία λείπουν οι τραυματίες Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ. Ο Βάσκος τεχνικός υπολογίζει κανονικά όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του.

Ο Βάσκος τεχνικός έδωσε, όπως συνηθίζει, ρεπό χθες στους παίκτες του και θα οριστικοποιήσει τα πλάνα του στην τελευταία προπόνηση στο Λονδίνο.

Με δεδομένη την απουσία του Ροντινέι, σκέφτεται να βάλει τον Κοστίνια ως δεξί μπακ και τον Ζέλσον εξτρέμ στην ίδια πλευρά, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο να προτιμηθεί ο Στρεφέτσα.

Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικεί και ο Σιπιόνι, ο οποίος ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Τζολάκης θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, Κοστίνια, Ορτέγκα στα άκρα, Ρέτσος, Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Σιπιόνι, Μουζακίτης στα χαφ, Ζέλσον, Ποντένσε στα «φτερά» της επίθεσης και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Τσατραφύλλιας: Μεγάλη πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες, πού θα πέσουν τα πρώτα χιόνια

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: «Δεν θα παραδώσουμε ποτέ την πατρίδα μας - Θα κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εάν οι ΗΠΑ επιτεθούν στη Βενεζουέλα»

09:48ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Διχάζει το σχέδιο Τραμπ για ομήρους και ειρήνη - Η οργή των υπουργών και η θέση της Χαμάς

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με βίντεο του MrBeast: Έβαλε κασκαντέρ να δραπετεύσει από φλεγόμενο σπίτι για 500.000 δολάρια

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το νέο Audi Q3 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

09:31ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στη Μποτσουάνα: Ελέφαντας ανέτρεψε κανό σε σαφάρι – Τραυματίστηκε τουρίστρια

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Δυσάρεστα νέα για τις ξυλόσομπες: «Καμπανάκι» από επιστήμονες - Δεν είναι και τόσο «αθώες»

09:26ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Σπουδαίες μάχες για τους Έλληνες της Ευρώπης - Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας

09:26WHAT THE FACT

Η ρωσική «Κιβωτός του Νώε» επιστρέφει στη Γη με 75 ποντίκια, 1.500 μύγες και πάνω από 30 πειράματα

09:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κλειστά 5.000 ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας – Από αγροτεμάχια έως… αποθήκες

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Μαρέβα Μητσοτάκη: Στην Ελλάδα ο Jonathan Haidt - Σε πρώτο πλάνο ο ψηφιακός εθισμός των παιδιών

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

09:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» από Μαρουσάκη για έντονα φαινόμενα - Προειδοποίηση για πλημμυρικά φαινόμενα

09:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ευκαιρία για απαντήσεις η Εξεταστική»

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

09:07ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την αποστολή για την Άρσεναλ - Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

09:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τέλος τα Windows 10: Αυτός είναι ο ευκολότερος τρόπος αναβάθμισης σε μη συμβατό υπολογιστή

08:58ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό στην Ευρωλίγκα και το Champions League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σιβηρικό ψύχος κυκλώνει την Ελλάδα - Θα ανάψουν καλοριφέρ στη Θεσσαλονίκη, πέφτει 15 βαθμούς η θερμοκρασία!

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Ένας φίλος μου έκανε μια μικρή ζημιά» - Τι είπε η συνεργάτιδα του ηθοποιού στην ΕΛΑΣ

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Νέο ντοκουμέντο - Η στιγμή μετά το τρακάρισμα με τα σταθμευμένα οχήματα στη Φιλοθέη

09:18ΚΟΣΜΟΣ

Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Ο πραγματικός λόγος που χώρισε το λαμπερό ζευγάρι - Ποιος έγραψε το «φινάλε»

07:58ΚΟΣΜΟΣ

Μαρίσσα Λαιμού: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της «χρυσής» κληρονόμου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

08:18ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Θα πληρώσει 1.200 ευρώ πρόστιμο - Του αφαιρείται για 1 μήνα το δίπλωμα οδήγησης

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Μαίρη Χρονοπούλου: Σκοτεινά σημεία στον θάνατο της ηθοποιού - Η οικογένεια ζητά διερεύνηση ανθρωποκτονίας

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Άγριος ξυλοδαρμός μεταξύ μαθητριών έξω από σχολείο – Μπουνιές & κλωτσιές μπροστά σε δεκάδες συμμαθητές τους

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1η Οκτωβρίου: Παραλύει η χώρα - Πώς θα κινηθούν ΜΜΜ - Τι ισχύει για σχολεία και νοσοκομεία

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Το σχέδιο για τη μεταπολεμική Γάζα «θα παραγκωνίσει τους Παλαιστινίους» - Ο Μπλερ, ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος και οι άλλοι

06:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν Έσχες 2024: Οι «απένταροι», τα «ρετιρέ» της Βουλής και ο εκατομμυριούχος Παύλος Σαράκης

08:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Στέφανος: Πυροβολήθηκε άνδρας 38 ετών - Βασικός ύποπτος ο πρώην σύντροφος της κοπέλας του

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν την Τετάρτη τα μέσα μεταφοράς

06:32LIFESTYLE

Από το «Σόι σου» στους «Αθώους» και τη «Μεγάλη Χίμαιρα» - 10 σειρές που ανυπομονούμε να δούμε

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

08:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για σφοδρή κακοκαιριία - Πότε θα «χτυπήσει» την Αθήνα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:10ΥΓΕΙΑ

Τι θα συμβεί στο σώμα σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 30 ημέρες - Εκπληκτικό βίντεο εξομοίωσης

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Τα 20 βασικά σημεία του σχεδίου Τραμπ για τη «Νέα Γάζα» – Στη Χαμάς η τελευταία λέξη για τον τερματισμό του πολέμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ