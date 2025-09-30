Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε την αποστολή για την Άρσεναλ - Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει το πρωί της Τρίτης (30/9), με προορισμό το Λονδίνο για τη μεγάλη «μάχη» με την Άρσεναλ για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Μετά την ισόπαλη πρεμιέρα απέναντι στην Πάφο, οι «ερυθρόλευκοι» δίνουν ένα από τα δυσκολότερα τους παιχνίδια στη League Phase, κόντρα σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το Λονδίνο, από την οποία λείπουν οι τραυματίες Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ. Ο Βάσκος τεχνικός υπολογίζει κανονικά όλους τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές του.

Ο Βάσκος τεχνικός έδωσε, όπως συνηθίζει, ρεπό χθες στους παίκτες του και θα οριστικοποιήσει τα πλάνα του στην τελευταία προπόνηση στο Λονδίνο.

Με δεδομένη την απουσία του Ροντινέι, σκέφτεται να βάλει τον Κοστίνια ως δεξί μπακ και τον Ζέλσον εξτρέμ στην ίδια πλευρά, αν και υπάρχει το ενδεχόμενο να προτιμηθεί ο Στρεφέτσα.

Θέση στο βασικό σχήμα διεκδικεί και ο Σιπιόνι, ο οποίος ξεπέρασε το διάστρεμμα που τον ταλαιπώρησε από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Ο Τζολάκης θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, Κοστίνια, Ορτέγκα στα άκρα, Ρέτσος, Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Σιπιόνι, Μουζακίτης στα χαφ, Ζέλσον, Ποντένσε στα «φτερά» της επίθεσης και ο Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.