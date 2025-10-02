Παναθηναϊκός: Επίσημα σύμβουλος Αλαφούζου ο Μπαλντίνι

Εποχή... Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό με τον Ιταλό να αναλαμβάνει χρέη συμβούλου στο πλευρό του Γιάννη Αλαφούζου.

Συγκεκριμένα, ο Μπαλντίνι έστειλε υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και μπορεί να λογίζεται και τυπικά πλέον σύμβουλος του Γιάννη Αλαφούζου, στα ζητήματα που σχετίζονται με την ΠΑΕ.

Οι ακριβείς του αρμοδιότητες μένει να ξεκαθαριστούν όταν έρθει και η ανακοίνωσή του, αν και φαίνεται πως σε πρώτη φάση θα αξιολογήσει όλο το στελεχιακό δυναμικό του «Τριφυλλιού».

Διαβάστε επίσης