Παναθηναϊκός, Δούκας: «Το γήπεδο προχωρά με μεγάλη ταχύτητα»

Στο γηπεδικό του Παναθηναϊκού αναφέρθηκε - μεταξύ άλλων - ο Χάρης Δούκας μιλώντας στην εκπομπή «Οι Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

«Νομίζω ότι το έργο προχωράει με μεγάλη ταχύτητα», σχολίασε αρχικά και πρόσθεσε: «Έχουν ολοκληρωθεί και οι γερανοί, έχουμε λύσει και όλα τα προβλήματα με τον Ερασιτέχνη», όπως είπε ο κ. Δούκας, ενημερώνοντας πως αναμένεται πλέον να μπουν οι πάσσαλοι για να ξεκινήσουν η θεμελίωση με τις σχετικές χωματουργικές εργασίες.

«Είμαστε συνέχεια από πάνω, μάλιστα γίνονται πια συναντήσεις στο εργοτάξιο. Είναι μεγάλο έργο, έχει και γύρω υποδομές, όπως απαλλοτριώσεις, δρόμους χωράφια. Πρόκειται για ένα έργο που συνολικά - ιδιωτικά και δημόσια - είναι πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε δηλαδή για ένα έργο ανάπλασης, που όμοιό του δεν έχει ξαναδεί η Αθήνα εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες», ήταν τα λόγια του.

