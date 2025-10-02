Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη και Ρεάλ-Ολυμπιακός

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο Europa League. Στις 19:45 οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ίγκλις με μετάδοση από το Cosmote Sport 3HD, ενώ στις 22:00 ο «Δικέφαλος του Βορρά» δοκιμάζεται την Ισπανία απέναντι στην Θέλτα, με διπλή μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD και τον ΑΝΤ1.

Πρεμιέρα στη League Phase του Conference League για την ΑΕΚ, η οποία τις 22:00 θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε εκτός έδρας. Το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5HD, ενώ στις 21:45 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για την 2η στροφή της Euroleague. Μετάδοση από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (02/10):

ΩΡΑ ΚΑΝΑΛΙ ΑΓΩΝΑΣ ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 10:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Πεκίνο, Προημιτελικοί 11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό) 15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό) 18:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show 2025 -26 Ποδόσφαιρο 19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιου Γιορκ Νικς - Φιλαδέλφεια 76ερς NBA Global Games 2025 19:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Super Cup Πόλο Γυναικών 19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Μπράγκα UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Φράιμπουργκ UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ρόμα – Λιλ UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς UEFA Europa League 2025-26 19:45 COSMOTE SPORT 1 HD European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26 Εκπομπή 19:45 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Greek Edition Ποδόσφαιρο 19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Μάιντς UEFA Conference League 2025-26 20:30 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 21:30 Novasports Start Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ Euroleague 21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας Euroleague 21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο Euroleague 21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός Euroleague 22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League 2025-26 22:00 ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ UEFA Conference League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φέγενορντ - Άστον Βίλα UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας UEFA Europa League 2025-26 22:00 COSMOTE SPORT 1 HD European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26 Εκπομπή 22:00 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Greek Edition Ποδόσφαιρο 23:45 Novasports Prime Playmakers Εκπομπή 00:00 ANT1 The Football Show Εκπομπή 00:05 COSMOTE SPORT 2 HD European Football Show 2025 -26 Ποδόσφαιρο 03:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) 04:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές) 05:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP 2025 Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

