Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη και Ρεάλ-Ολυμπιακός
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (02/10).
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο Europa League. Στις 19:45 οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ίγκλις με μετάδοση από το Cosmote Sport 3HD, ενώ στις 22:00 ο «Δικέφαλος του Βορρά» δοκιμάζεται την Ισπανία απέναντι στην Θέλτα, με διπλή μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD και τον ΑΝΤ1.
Πρεμιέρα στη League Phase του Conference League για την ΑΕΚ, η οποία τις 22:00 θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε εκτός έδρας. Το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5HD, ενώ στις 21:45 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για την 2η στροφή της Euroleague. Μετάδοση από το Novasports Prime.
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (02/10):
ΩΡΑ
ΚΑΝΑΛΙ
ΑΓΩΝΑΣ
ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
10:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Πεκίνο, Προημιτελικοί
11:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
18:00
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show 2025 -26
Ποδόσφαιρο
19:00
COSMOTE SPORT 9 HD
Νιου Γιορκ Νικς - Φιλαδέλφεια 76ερς
NBA Global Games 2025
19:00
ΕΡΤ2
Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
Super Cup Πόλο Γυναικών
19:45
COSMOTE SPORT 8 HD
Σέλτικ – Μπράγκα
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 7 HD
Μπολόνια – Φράιμπουργκ
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 6 HD
Ρόμα – Λιλ
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 3 HD
Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς
UEFA Europa League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 1 HD
European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26
Εκπομπή
19:45
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Greek Edition
Ποδόσφαιρο
19:45
COSMOTE SPORT 9 HD
Ομόνοια – Μάιντς
UEFA Conference League 2025-26
20:30
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
21:30
Novasports Start
Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ
Euroleague
21:30
Novasports 5HD
Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας
Euroleague
21:30
Novasports 4HD
Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο
Euroleague
21:45
Novasports Prime
Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
Euroleague
22:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Τσέλιε – ΑΕΚ
UEFA Conference League 2025-26
22:00
ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD
Θέλτα – ΠΑΟΚ
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 9 HD
ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ
UEFA Conference League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 8 HD
Λιόν – Σάλτσμπουργκ
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Φέγενορντ - Άστον Βίλα
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας
UEFA Europa League 2025-26
22:00
COSMOTE SPORT 1 HD
European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26
Εκπομπή
22:00
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Greek Edition
Ποδόσφαιρο
23:45
Novasports Prime
Playmakers
Εκπομπή
00:00
ANT1
The Football Show
Εκπομπή
00:05
COSMOTE SPORT 2 HD
European Football Show 2025 -26
Ποδόσφαιρο
03:55
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
04:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto2 2025
Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
05:40
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)