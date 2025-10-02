Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην Ευρώπη και Ρεάλ-Ολυμπιακός

Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (02/10).

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό μενού της ημέρας. Οι Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ επιστρέφουν στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις στο Europa League. Στις 19:45 οι «πράσινοι» υποδέχονται στο ΟΑΚΑ την Γκόου Αχέντ Ίγκλις με μετάδοση από το Cosmote Sport 3HD, ενώ στις 22:00 ο «Δικέφαλος του Βορρά» δοκιμάζεται την Ισπανία απέναντι στην Θέλτα, με διπλή μετάδοση από το Cosmote Sport 4HD και τον ΑΝΤ1.

Πρεμιέρα στη League Phase του Conference League για την ΑΕΚ, η οποία τις 22:00 θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε εκτός έδρας. Το ματς θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 5HD, ενώ στις 21:45 είναι προγραμματισμένο το τζάμπολ στον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Ολυμπιακό για την 2η στροφή της Euroleague. Μετάδοση από το Novasports Prime.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις της Πέμπτης (02/10):

ΩΡΑ

ΚΑΝΑΛΙ

ΑΓΩΝΑΣ

ΑΘΛΗΜΑ / ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

10:00

Novasports 6HD

WTA 1000 2025

Πεκίνο, Προημιτελικοί

11:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

15:00

COSMOTE SPORT 6 HD

ATP Masters 1000 2025

Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)

18:00

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show 2025 -26

Ποδόσφαιρο

19:00

COSMOTE SPORT 9 HD

Νιου Γιορκ Νικς - Φιλαδέλφεια 76ερς

NBA Global Games 2025

19:00

ΕΡΤ2

Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός

Super Cup Πόλο Γυναικών

19:45

COSMOTE SPORT 8 HD

Σέλτικ – Μπράγκα

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 7 HD

Μπολόνια – Φράιμπουργκ

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 6 HD

Ρόμα – Λιλ

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 3 HD

Παναθηναϊκός - Γκόου Αχέντ Ιγκλς

UEFA Europa League 2025-26

19:45

COSMOTE SPORT 1 HD

European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26

Εκπομπή

19:45

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Greek Edition

Ποδόσφαιρο

19:45

COSMOTE SPORT 9 HD

Ομόνοια – Μάιντς

UEFA Conference League 2025-26

20:30

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

21:30

Novasports Start

Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ

Euroleague

21:30

Novasports 5HD

Μπάγερν Μονάχου - Ερυθρός Αστέρας

Euroleague

21:30

Novasports 4HD

Παρτίζαν - Αρμάνι Μιλάνο

Euroleague

21:45

Novasports Prime

Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

Euroleague

22:00

COSMOTE SPORT 5 HD

Τσέλιε – ΑΕΚ

UEFA Conference League 2025-26

22:00

ANT1, COSMOTE SPORT 4 HD

Θέλτα – ΠΑΟΚ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 9 HD

ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ

UEFA Conference League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 8 HD

Λιόν – Σάλτσμπουργκ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 7 HD

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 6 HD

Φέγενορντ - Άστον Βίλα

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 3 HD

Πόρτο - Ερυθρός Αστέρας

UEFA Europa League 2025-26

22:00

COSMOTE SPORT 1 HD

European Football European Football Λεπτό Προς Λεπτό 2025-26

Εκπομπή

22:00

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Greek Edition

Ποδόσφαιρο

23:45

Novasports Prime

Playmakers

Εκπομπή

00:00

ANT1

The Football Show

Εκπομπή

00:05

COSMOTE SPORT 2 HD

European Football Show 2025 -26

Ποδόσφαιρο

03:55

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto3 2025

Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

04:45

COSMOTE SPORT 5 HD

Moto2 2025

Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

05:40

COSMOTE SPORT 5 HD

MotoGP 2025

Γκραν Πρι Ινδονησίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)

