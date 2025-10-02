Παναθηναϊκός: Στο Κορωπί ο Αλαφούζος - Με ποιους τα είπε

Στις εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στο Κορωπί βρέθηκε χθες το πρωί ο πρόεδρος της ομάδας, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον προπονητή και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας.

Ο Γιάννης Αλαφούζος παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση των Πρασίνων πριν την αποψινή μάχη με την ολλανδική ομάδα, όπου θα ψάξουν το 2/2 στη League Phase του Europa League.

Εν συνεχεία είχε τετ α τετ τόσο με τον Χρήστο Κόντη όσο και με τον Γιάννη Παπαδημητρίου με τους τρις άντρες να συζητάνε τις τελευταίες εξελίξεις στο εσωτερικό της ομάδας, αλλά και τις κινήσεις που αναμένονται να γίνουν τις επόμενες ημέρες.

