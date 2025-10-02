Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Προηγήθηκε αλλά «παραδόθηκε» στην ανωτερότητα των Ισπανών

Ο Γιακουμάκης έδωσε ελπίδες στην ελληνική ομάδα, όμως οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και το πιστοποίησαν φτάνοντας στη νίκη κόντρα στους Θεσσαλονικείς.

Θέλτα – ΠΑΟΚ 3-1: Προηγήθηκε αλλά «παραδόθηκε» στην ανωτερότητα των Ισπανών
Η καλύτερη Θέλτα, νίκησε τον ΠΑΟΚ που δέχτηκε γκολ στα χειρότερα σημεία του ματς. Αυτή είναι η απλή ανάγνωση των όσων έγιναν στο «Μπαλαϊδος». Η ομάδα του Βίγκο επιβλήθηκε 3-1 του «δικέφαλου», ο οποίος αν και προηγήθηκε δεν κατάφερε να πάρει κάτι στη Γαλικία.

Τακτικά οι Θεσσαλονικείς ξεκίνησαν εξαιρετικά και βρέθηκαν να προηγούνται στο ματς προς το τέλος του πρώτου μέρους με τον Γιακουμάκη. Όμως, δέχτηκαν γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και στην αρχή του δευτέρου. Ήρθε και το τρίτο τέρμα για να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα.

Έτσι ο ΠΑΟΚ έμεινε στον 1 βαθμό στη League Phase του Europa League, ενώ η Θέλτα πήρε την πρώτη της νίκη και έφτασε στους 3 βαθμούς.

Το ματς άρχισε με τους Θεσσαλονικείς να προσπαθήσουν να διατηρήσουν σε χαμηλό τέμπο την αναμέτρηση. Η Θέλτα απείλησε πρώτη φορά στο 17’ ουσιαστικά, όταν ο Αλόνσο βγήκε πλαϊνό τετ α τετ, με τον Παβλένκα να βγαίνει νικητής.

Ο ΠΑΟΚ στο 25’ προσπάθησε να γίνει απειλητικός. Όμως το σουτ του Ντεσπόντοφ κόντραρε και έφυγε πλάγιο, στην πρώτη απόπειρα απειλής για τους φιλοξενούμενους.

Ο Μορίμπα στο 33’ έκανε καλό σουτ από μακριά, με μεγάλη δύναμη, αλλά έστειλε την μπάλα άουτ. Ένα λεπτό μετά η ομάδα της Γαλικίας έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Ρουέδα βρέθηκε σε θέση βολής, με τον Παβλένκα να σώζει ξανά τον «δικέφαλο».

Στο 37’ ο ΠΑΟΚ στην πρώτη του μεγάλη φάση, μπήκε μπροστά στο σκορ. Ο Κωνσταντέλιας έκλεψε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή από πλάγια θέση, σούταρε με τον Ράντου να διώχνει και ο επερχόμενος Γιακουμάκης σκόραρε με άνεση για το 0-1!

Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, από τα αριστερά ο Μιγκέθα έκανε τη σέντρα και ο Ιάγκο Άσπας με κεφαλιά έκανε το 1-1.

Το δεύτερο μέρος άρχισε με τους γηπεδούχους να βρίσκουν γκολ ανατροπής. Στο 53’ ο Σβέντμπεργκ είδε τον Παβλένκα να τον σταματά σε τετ α τετ απ’ τα πλάγια, με τον Ιγκλέσιας να ακολουθεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.

O ΠΑΟΚ απείλησε για πρώτη φορά στο δεύτερο μέρος, όταν στο 63’ ο Κωνσταντέλιας έκανε καλό σουτ εκτός περιοχής με την μπάλα να φεύγει λίγο άουτ.

Ένα λεπτό μετά η Θέλτα έφτασε κοντά στο γκολ. Ο Ρουέδα από δεξιά έκανε γύρισμα και ο Βολιάκο με υπερπροσπάθεια έδιωξε σε κόρνερ.

Οι γηπεδούχοι στο 70’ βγήκαν στην κόντρα, με τον Σβέντμπεργκ να δέχεται την τελική πάσα και από θέση τετ α τετ να κάνει το 3-1. Αρχικά το τέρμα ακυρώθηκε ως οφσάιντ, όμως μετά από έλεγχο μέσω VAR το γκολ μέτρησε κανονικά.

Στο 79’ Σαραγόσα και Γιούτκλα έχασαν διπλή ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Δύο λεπτά μετά ο ΠΑΟΚ έφτασε κοντά στη μείωση του σκόρ. Ο Ζίβκοβιτς έκανε τη σέντρα, ο Τσάλοβ πήρε την κεφαλιά, αλλά έφυγε η μπάλα δίπλα απ’ την εστία.

Μέχρι το τέλος της αναμέτρησης δεν άλλαξε κάτι κι έτσι η Θέλτα επικράτησε 3-1 του ΠΑΟΚ.

Διαιτητής: Ιγκόρ Πάγιατς (Κροατία)

Κίτρινες: Μινγκουέθα, Σβέντμπεργκ, Μοριμπά – Γιακουμάκης, Οζντόεφ.

ΘΕΛΤΑ (Κλαούντιο Ζιραλδές): Ράντου, Φερνάντεζ, Στάρφελτ, Αλόνσο, Ρουέντα (83’ Χάβι Ροντρίγκεζ), Νταμιάν Ροντρίγκεζ, Μοριμπά, Μινγκουέθα (67’ Ντομίνγκεζ), Άσπας (74’ Σαραγόσα), Ιγκλέσιας (67’ Ζουτγκλά), Σβέντμπεργκ (74’ Ντουράν).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Βολιάκο (74’ Κεντζιόρα), Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μπιάνκο (61’ Μεϊτέ), Οζντόεφ, Καμαρά (70’ Τάισον), Ντεσπόντοφ (70’ Ζίβκοβιτς), Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης (61’ Τσάλοφ).

