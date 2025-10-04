Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε μεταγραφή με τη βοήθεια του ChatGPT!

Ο άλλοτε παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ντεμέτρι Μίτσελ παραδέχθηκε ότι χρησιμοποίησε το ChatGPT για να διαπραγματευθεί το συμβόλαιο με τη νέα του ομάδα, τη Λέιτον Όριεντ.

Ο 28χρονος ποδοσφαιριστής, μιλώντας στο podcast «From My Left», ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η Όριεντ μου έστειλε μια προσφορά και χρησιμοποίησα το ChatGPT για να ρωτήσω πώς έπρεπε να διαπραγματευτώ και τι έπρεπε να πω. Είπα: "Αυτό κέρδισα την περασμένη σεζόν. Θα πρέπει να μετακομίσω στο Λονδίνο. Πόσο θα κοστίσει η ζωή; Η γυναίκα μου θα έρθει μαζί μου, με το παιδί μας". Ένιωθα ότι άξιζα λίγο περισσότερο, αλλά δεν ήθελα να πω: "Νομίζω ότι το αξίζω". Και επειδή δεν χρησιμοποίησα μάνατζερ, κατέληξα να λάβω και μια αμοιβή μεταγραφής».

Στη συνέχεια, ο Άγγλος μπακ χαφ παραδέχθηκε ότι: «Το ChatGPT είναι ο καλύτερος μάνατζερ που είχα ποτέ στην καριέρα μου. Οι προμήθειες είναι 5%, το ChatGPT μου κόστιζε 15 λίρες το μήνα. Ο κόσμος πιστεύει ότι οι παίκτες πληρώνονται πολύ καλά και ότι είμαστε τυχεροί. Αλλά υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ κάποιου που κερδίζει δύο ή τρεις χιλιάδες ως επαγγελματίας παίκτης και κάποιου που κερδίζει το ίδιο ως γιατρός. Ο μισθός ενός γιατρού είναι πρακτικά εγγυημένος μέχρι τα 65 του. Ένας παίκτης στις χαμηλότερες κατηγορίες συνήθως έχει μονοετή ή διετή συμβόλαια. Ας υποθέσουμε ότι κερδίζετε τρεις χιλιάδες την εβδομάδα: αφαιρείτε το 45% και πρέπει να δώσετε το 5% στον ατζέντη. Παίρνετε μόνο τα μισά. Μην με παρεξηγήσετε, είναι ένας καλός μισθός, αλλά όταν έχετε στεγαστικό δάνειο και αυτοκίνητο, και η γυναίκα σας δεν μπορεί να εργαστεί επειδή είναι μακριά από το Μάντσεστερ, τα έξοδα είναι υψηλά».