Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ντέρμπι Τσέλσι – Λίβερπουλ στην Premier League | Όλες οι μεταδόσεις

Το ντέρμπι της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ για την Premier League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.
Πλούσια δράση και σήμερα (04/10) στις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης.
Το παιχνίδι που ξεχωρίζει, βέβαια, διεξάγεται στην Premier League, όπου η πρωτοπόρος Λίβερπουλ δοκιμάζεται στο Λονδίνο κόντρα στην Τσέλσι.
Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Γουέστ Χαμ, ενώ στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου παίζει στη Φρανκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ.
Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Βιγιαρεάλ για τη LaLiga, ενώ η Ίντερ υποδέχεται την Κρεμονέζε στη Serie A.
Δείτε όλες τις σημερινές (04/10) μεταδόσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:
- 14:30 Premier League: Λιντς – Τότεναμ / Novasports Premier League
- 15:00 La Liga: Οβιέδο – Λεβάντε / Novasports 1HD
- 16:00 Serie A: Πάρμα – Λέτσε / COSMOTE SPORT 7 HD
- 16:00 Serie A: Λάτσιο – Τορίνο / COSMOTE SPORT 3 HD
- 16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης – Ζανκτ Πάουλι / Novasports Extra 1
- 16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ / Novasports 6HD
- 16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Λειψία / Novasports 5HD
- 16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου / Novasports 3HD
- 17:00 Premier League: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ / Novasports Premier League
- 17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ / Novasports 4HD
- 17:15 La Liga: Ζιρόνα – Βαλένθια / Novasports 1HD
- 19:00 Serie A: Ίντερ – Κρεμονέζε / COSMOTE SPORT 3 HD
- 19:30 Premier League: Τσέλσι – Λίβερπουλ / Novasports Premier League
- 19:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου / Novasports Prime
- 19:30 La Liga: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μαγιόρκα / Novasports 1HD
- 21:45 Serie A: Αταλάντα – Κόμο / COSMOTE SPORT 2 HD
- 22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ / Novasports 1HD
