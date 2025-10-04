Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ντέρμπι Τσέλσι – Λίβερπουλ στην Premier League | Όλες οι μεταδόσεις

Το ντέρμπι της Τσέλσι με τη Λίβερπουλ για την Premier League ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Newsbomb

Τσέλσι Λίβερπουλ Premier League
AP Photo/Jon Super
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Πλούσια δράση και σήμερα (04/10) στις κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης.

Το παιχνίδι που ξεχωρίζει, βέβαια, διεξάγεται στην Premier League, όπου η πρωτοπόρος Λίβερπουλ δοκιμάζεται στο Λονδίνο κόντρα στην Τσέλσι.

Επίσης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και το μίνι λονδρέζικο ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Γουέστ Χαμ, ενώ στην Bundesliga, η Μπάγερν Μονάχου παίζει στη Φρανκφούρτη κόντρα στην Άιντραχτ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης φιλοξενεί τη Βιγιαρεάλ για τη LaLiga, ενώ η Ίντερ υποδέχεται την Κρεμονέζε στη Serie A.

Δείτε όλες τις σημερινές (04/10) μεταδόσεις από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα:

  • 14:30 Premier League: Λιντς – Τότεναμ / Novasports Premier League
  • 15:00 La Liga: Οβιέδο – Λεβάντε / Novasports 1HD
  • 16:00 Serie A: Πάρμα – Λέτσε / COSMOTE SPORT 7 HD
  • 16:00 Serie A: Λάτσιο – Τορίνο / COSMOTE SPORT 3 HD
  • 16:30 Bundesliga: Βέρντερ Βρέμης – Ζανκτ Πάουλι / Novasports Extra 1
  • 16:30 Bundesliga: Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ / Novasports 6HD
  • 16:30 Bundesliga: Ντόρτμουντ – Λειψία / Novasports 5HD
  • 16:30 Bundesliga: Λεβερκούζεν – Ουνιόν Βερολίνου / Novasports 3HD
  • 17:00 Premier League: Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ / Novasports Premier League
  • 17:00 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ / Novasports 4HD
  • 17:15 La Liga: Ζιρόνα – Βαλένθια / Novasports 1HD
  • 19:00 Serie A: Ίντερ – Κρεμονέζε / COSMOTE SPORT 3 HD
  • 19:30 Premier League: Τσέλσι – Λίβερπουλ / Novasports Premier League
  • 19:30 Bundesliga: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου / Novasports Prime
  • 19:30 La Liga: Αθλέτικ Μπιλμπάο – Μαγιόρκα / Novasports 1HD
  • 21:45 Serie A: Αταλάντα – Κόμο / COSMOTE SPORT 2 HD
  • 22:00 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ / Novasports 1HD

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:11ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Πούλαγε και κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν για τηλεθέαση» λέει φίλος του

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα κλοπής ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών την ώρα που δειπνούσε με τον Κυρανάκη

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fast track προσλήψεις, 13ωρο και «σπαστή» άδεια - Πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι - Όλες οι αλλαγές

11:56ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ντέρμπι Τσέλσι – Λίβερπουλ στην Premier League | Όλες οι μεταδόσεις

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Ο Μάρκους Φακάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά την αποφυλάκιση από το Ντουμπάι

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Τροχαίο με παράσυρση πεζού - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες στην Αττική: Πού θα βρίσκονται 388 συσκευές - Ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Συναγερμός για την εξαφάνιση 16χρονου

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω»

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η 47χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, της έκαναν ΚΑΡΠΑ 50 λεπτά

11:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Σημαντικό βήμα η στάση της Χαμάς – Άμεση απελευθέρωση των ομήρων

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

10:53ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ChatGPT: Η αόρατη αιτία που εκτόξευσε τους λογαριασμούς ρεύματος σε 39 πολιτείες

10:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης: «Αν περιμένεις να ζήσεις από την πολιτική, καλά κρασιά - Δεν είναι το μικρό σπίτι στο λιβάδι»

10:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Το βίντεο για την 51η επέτειο από την ίδρυσή της

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έβρος: «Τα όπλα θα κατέληγαν σε εγκληματικά χέρια» - Προθεσμία έλαβαν οι 13 Τούρκοι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία πράξη στη Γάζα: Ο Τραμπ φέρνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς απαντά και ο Νετανιάχου στη γωνία

10:23LIFESTYLE

Exathlon: Σοϊλέδης και Καραγκούνιας έληξαν την «κόντρα» τους ανταλλάσσοντας φανέλες - Η διαμάχη από το Survivor με το ακραίο επεισόδιο

10:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Δένδιας: «Οφείλουμε να παραμείνουμε η μεγάλη λαϊκή παράταξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την κακοκαιρία το ECMWF - Τι «βλέπει» το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Θύμα κλοπής ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών την ώρα που δειπνούσε με τον Κυρανάκη

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η σοκαριστική στιγμή που ασανσέρ πολυκατοικίας κατρακυλά επτά ορόφους - Νεκρή νεαρή μητέρα - Βίντεο

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Η 47χρονη έπαθε καρδιακή ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο, της έκαναν ΚΑΡΠΑ 50 λεπτά

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: Τροχαίο με παράσυρση πεζού - Δύο τραυματίες στο νοσοκομείο

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Νιου Τζέρσεϊ: Ποιος είναι ο δράστης της φρικτής δολοφονίας της 17χρονης Μαρίας Νιώτη

08:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» μετεωρολόγων για νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε έρχεται νέα επιδείνωση

12:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fast track προσλήψεις, 13ωρο και «σπαστή» άδεια - Πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι - Όλες οι αλλαγές

19:10ΚΟΣΜΟΣ

Νέος «πυρετός χρυσού»: Βρέθηκε κοίτασμα αξίας 700 πεντακιτριλίων δολαρίων

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Κάμερες στην Αττική: Πού θα βρίσκονται 388 συσκευές - Ποιες παραβάσεις θα καταγράφουν

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Λονδίνο: Ο Μάρκους Φακάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο μετά την αποφυλάκιση από το Ντουμπάι

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Τελευταία πράξη στη Γάζα: Ο Τραμπ φέρνει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, η Χαμάς απαντά και ο Νετανιάχου στη γωνία

09:59ΚΟΣΜΟΣ

Τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ: Ήρωας πατέρας προσπάθησε να γλιτώσει αθώους και πυροβολήθηκε από αστυνομικούς - «Είναι ήρωας, ελπίζω να το γνωρίζει», λέει ο γιος του

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Θα κάτσω εδώ και ας πεθάνω»

08:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι προβλέπει το εργασιακό νομοσχέδιο για το 13ωρο - Τι θα ισχύει, πώς θα αμείβονται οι εργαζόμενοι

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Σον «Diddy» Κομπς: Από τα freak offs στη συγγνώμη και το «έλεος» - Πώς κατέρρευσε ο μύθος του

12:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται νέα κακοκαιρία - Με καταιγίδες ξεκινά η νέα εβδομάδα - Πού θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

12:07ΕΛΛΑΔΑ

Εξιτήριο για τον μεγιστάνα Τομ Γκρίνγουντ: «Οι Έλληνες γιατροί με έσωσαν»

07:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έξοδος στην Αθήνα: Επιλογές για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη

05:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αργυρούπολη τα ξημερώματα του Σαββάτου: Δύο νεκροί σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ