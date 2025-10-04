Super League: «Πρόγευμα» τριών αγώνων πριν το ντέρμπι της Τούμπας

Με αναμετρήσεις σε Τρίπολη, Σέρρες και Λάρισα «ανοίγει η αυλαία» της 6ης αγωνιστικής, η οποία κορυφώνεται με το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός και τις δύσκολες υποχρεώσεις Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.

Παιχνίδια στην ελληνική επαρχία, περιλαμβάνει η πρώτη μέρα της 6ης αγωνιστικής στην Super League. Η οποία έχει το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός να ξεχωρίζει, αλλά και τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκός – Ατρόμητος και Κηφισιά – ΑΕΚ, που θα διεξαχθούν την Κυριακή.

Σήμερα, Σάββατο (4/10), υπάρχουν ματς από το Βορρά μέχρι το Νότο της χώρας. Από την Τρίπολη μέχρι τις Σέρρες. Τρία παιχνίδια με ξεχωριστές απαιτήσεις για τις ομάδες, ενώ το… κερασάκι της αποψινής τούρτας, είναι το Θεσσαλικό ντέρμπι.

Ο ΟΦΗ υποδέχεται τον Άρη στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης. Η ομάδα της Κρήτης «καίγεται» για θετικό αποτέλεσμα, καθώς προέρχεται από τρεις σερί ήττες. Από την άλλη, οι Θεσσαλονικείς είχαν ξεκινήσει καλά με τον Μανόλο Χιμένεθ, αλλά είχαν την αναπάντεχη ισοπαλία στην έδρα τους με τον Πανσερραϊκό. Οπότε θέλουν να καλύψουν αυτή την απώλεια.

Την ίδια ώρα (18:00) στις Σέρρες ο Πανσερραϊκός φιλοξενεί τον Asteras Aktor. Πρόκειται για τις ομάδες με το χειρότερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Δεν έχουν νίκη και με 2 βαθμούς είναι μαζί στην «ουρά» της βαθμολογίας. Οπότε το κίνητρό τους δεν χρειάζεται επεξήγηση.

Το βραδινό ματς είναι το ντέρμπι της Θεσσαλίας. Δύο πόλεις αντιμέτωπες, με γνωστή κόντρα μεταξύ τους. Η ΑΕΛ φιλοξενεί στη Λάρισα τον Βόλο. Η ομάδα της Μαγνησίας έχει 6 βαθμούς και οι «βυσσινί» 4, οπότε και βαθμολογικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον, πέρα από το γόητρο.

Super League – 6η αγωνιστική

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00 ΟΦΗ – Άρης Cosmote Sport 2

18:00 Πανσερραϊκός – Asteras Aktor Novasports 2

20:30 ΑΕΛ – Βόλος Cosmote Sport 1

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports 2

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13

2. Α.Ε.Κ. 13

3. Π.Α.Ο.Κ. 11

4. ΑΡΗΣ 10

5. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 7

6. ΚΗΦΙΣΙΑ 7

7. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 6

8. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5 (4αγ.)

9. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 5

10. Α.Ε.Λ. 4

11. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 4

12. Ο.Φ.Η. 3 (4αγ.)

13. ASTERAS AKTOR 2

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 2

