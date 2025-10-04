Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (04/10)
Δείτε το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04/10).
Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις του Σαββάτου (04/10):
09:45
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ινδονησίας (Tissot Sprint)
10:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Πεκίνο, Ημιτελικοί
10:20
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Κροατία, SS1 Krasic - Sosice 1
11:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
11:25
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Κροατία, SS2 Hartje - Stojdraga 1
12:20
COSMOTE SPORT 7 HD
ERC 2025
Κροατία, SS3 Breganica - Smerovisce 1
13:00
Novasports 6HD
WTA 1000 2025
Πεκίνο, Ημιτελικοί
13:30
Novasports Premier League
Premier League Kick-off
7η αγωνιστική
13:30
COSMOTE SPORT 6 HD
Νούνο Μπόρζες - Στέφανος Τσιτσιπάς
ATP Masters 1000 2025
14:00
Action 24
Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Γιάννινα
Greek Super League 2 2025-2026
14:00
ΕΡΤ2
Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο Γυναικών
14:30
Novasports Premier League
Λιντς – Τότεναμ
Premier League 2025/26
14:30
COSMOTE SPORT 9 HD
DTM 2025
Γερμανία, Χόκενχαϊμ - 1ος Αγώνας
14:30
COSMOTE SPORT 1 HD
Χαλ - Σέφιλντ Γιουνάιτεντ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
15:00
Novasports 1HD
Οβιέδο – Λεβάντε
La Liga EA Sports 2025/26
15:00
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
16:00
COSMOTE SPORT 5 HD
Extreme E 2025
Desert X Prix (1ος Αγώνας)
16:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Πάρμα – Λέτσε
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ2
Κολοσσός – ΑΕΚ
Basket League 2025-26
16:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Λάτσιο – Τορίνο
Serie A 2025-26
16:00
ΕΡΤ Sports 1
Καρδίτσα - Άρης Betsson
Stoiximan GBL
16:30
Novasports Extra 1
Βέρντερ Βρέμης - Ζανκτ Πάουλι
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports Prime
Matchday Live
Minute by Minute
16:30
Novasports 6HD
Άουγκσμπουργκ – Βόλφσμπουργκ
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 5HD
Ντόρτμουντ – Λειψία
Bundesliga 2025/26
16:30
Novasports 3HD
Λεβερκούζεν - Ουνιόν Βερολίνου
Bundesliga 2025/26
17:00
Novasports Premier League
Άρσεναλ - Γουέστ Χαμ
Premier League 2025/26
17:00
Novasports 4HD
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ
Premier League 2025/26
17:00
COSMOTE SPORT 1 HD
Γουότφορντ – Όξφορντ
Sky Bet EFL Championship 2025-26
17:15
Novasports 1HD
Τζιρόνα – Βαλένθια
La Liga EA Sports 2025/26
17:30
Novasports Start
Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ
Eredivisie 2025/26
18:00
Novasports 2HD
Πανσερραϊκός - Αστέρας Aktor
Stoiximan Super League 2025-26
18:00
COSMOTE SPORT 4 HD
Φιλαδέλφεια 76ερς - Νιου Γιορκ Νικς
NBA Global Games 2025
18:00
COSMOTE SPORT 2 HD
ΟΦΗ – Άρης
Stoiximan Super League 2025-26
18:15
ΕΡΤ2
Πανιώνιος ΓΣΣ – Άλιμος
Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26
19:00
Novasports Prime
Matchday Live
Minute by Minute
19:00
COSMOTE SPORT 7 HD
Λειψία – Φλένσμπουργκ
DAIKIN Bundesliga 2025-26
19:00
COSMOTE SPORT 3 HD
Ίντερ – Κρεμονέζε
Serie A 2025-26
19:00
ΕΡΤ Sports 1
Ηρακλής – Προμηθέας
Stoiximan GBL
19:00
ΕΡΤ2
Ηρακλής – Προμηθέας
Basket League 2025-26
19:30
Novasports Premier League
Τσέλσι – Λίβερπουλ
Premier League 2025/26
19:30
Novasports Prime
Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Μπάγερν Μονάχου
Bundesliga 2025/26
19:30
Novasports 1HD
Μπιλμπάο – Μαγιόρκα
La Liga EA Sports 2025/26
19:30
ΕΡΤ2
Πανιώνιος – Περιστέρι
Basket League 2025-26
19:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Χαρτς – Χιμπέρνιαν
William Hill Scottish Premiership 2025-26
20:30
COSMOTE SPORT 1 HD
ΑΕΛ Novibet - Βόλος ΝΠΣ
Stoiximan Super League 2025-26
21:00
Novasports 2HD
Τσβόλε - PSV Αϊντχόφεν
Eredivisie 2025/26
21:30
Novasports Start
Ντινάμο Δρέσδης – Καρλσρούη
Bundesliga 2 2025/26
21:45
COSMOTE SPORT 2 HD
Aταλάντα – Κόμο
Serie A 2025-26
22:00
Novasports 1HD
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
La Liga EA Sports 2025/26
22:00
COSMOTE SPORT 6 HD
Oktagon 2025
77 (Σλοβακία, Μπρατισλάβα)
22:30
COSMOTE SPORT 3 HD
Βιτόρια Γκιμαράες - Σάντα Κλάρα
Liga Portugal Betclic 2025-26
05:00
COSMOTE SPORT 8 HD
UFC Fight Night 2025
320: Μάγκομεντ Ανκαλάεφ - Άλεξ Περέιρα
05:35
COSMOTE SPORT 5 HD
MotoGP 2025
Γκραν Πρι Ινδονησίας (Warm Up)
06:45
COSMOTE SPORT 5 HD
Moto3 2025
Γκραν Πρι Ινδονησίας (Αγώνας)
07:30
COSMOTE SPORT 6 HD
ATP Masters 1000 2025
Σαγκάη (Κυρίως Ταμπλό)