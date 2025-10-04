Greek Basketball League: «Περίπατος» του Περιστερίου στην έδρα του Πανιώνιου

Η ομάδα των δυτικών προαστίων επικράτησε άνετα με 87-61 στη Γλυφάδα κόντρα στον Πανιώνιο και πήρε την πρώτη νίκη στη σεζόν.

Greek Basketball League: «Περίπατος» του Περιστερίου στην έδρα του Πανιώνιου
Ο Βασίλης Ξανθόπουλος σε ρόλο προπονητή πλέον, έκανε εκπληκτικό ξεκίνημα στη νέα του καριέρα. Το Περιστέρι που προπονεί ο πρόσφατα παλαίμαχος πλέι μέικερ, έκανε «σαρωτική» εμφάνιση στη Γλυφάδα κόντρα στον γηπεδούχο Πανιώνιο και νίκησε με 87-61.

Για την ομάδα των δυτικών προαστίων, ο Νίκολς είχε 19 πόντους, ενώ ο Καρντένας μέτρησε 14 πόντους, 2 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 κλεψίματα. Για τους «κυανέρυθρους», ξεχώρισε ο Λούντζης με 12 πόντους και ο Ουότσον με 11 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 39-40, 41-56, 61-87

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παβίτσεβιτς): Oυάτσον 11, Σταρκς 6, Λούντζης 12 (3), Κρούζερ 7 (1), Χαντς 9 (1), Παπαθανασίου 5 (1), Τσαλμπούρης 4, Λούις 7, Γουάλ, Γκίκας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Ξανθόπουλος): Νίκολς 19 (2), Καρντένας 14 (2), Βαν Τούμπεργκερ 11, Γιάνκοβιτς 4, Ιτούνας 3 (1), Μουράτος, Αμπερκρόμπι 11 (3), Κακλαμανάκης 7, Χάρις 8 (1), Παπαδάκης 5 (1), Ασημένιος

GREEK BASKETBALL LEAGUE - 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κολοσσός Ρ.-ΑΕΚ 85-87

Καρδίτσα-Άρης 91-77

Ηρακλής-Προμηθέας Π. 90-79

Πανιώνιος-Περιστέρι 61-87

ΚΥΡΙΑΚΗ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

13:00 Μαρούσι-Ολυμπιακός

16:00 Παναθηναϊκός AKTOR-ΠΑΟΚ

