Παναθηναϊκός - Ατρόμητος: Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για την ενδεκάδα

Στο «Απόστολος Νικολαΐδης» ολοκληρώνεται η 6η αγωνιστική της Super League.

O Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο χωρίς να έχει τη στήριξη των φιλάθλων του, καθώς το ματς θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας.

Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε την ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας φυσικά ότι δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σίριλ Ντέσερς και Φακούντο Πελίστρι.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Κυριακόπουλο και Καλάμπρια στα άκρα της άμυνας και τους Ίνγκασον και Τουμπά να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες και Μπακασέτας, με τους Τζούρισιτς και Τετέ στα «φτερά» και τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.

Η ώρα και το κανάλι

Ο αγώνας Παναθηναϊκός - Ατρόμητος ξεκινά στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Cosmote Sport 1.