Γιουβέντους – Μίλαν 0-0: «Κόλλησαν» στη «λευκή» ισοπαλία στο Τορίνο | Μοιραίος ο Πούλισικ

Το ντέρμπι είχε πολλή τακτική, με τις δύο ομάδες να αδυνατούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Πιο κοντά απ’ όλους έφτασε ο Κριστιαν Πούλισικ, ο οποίος έχασε μοναδική ευκαιρία να δώσει στη Μίλαν τη νίκη. Ο Αμερικανός έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ στην εκτέλεση πέναλτι που ανέλαβε στο 53ο λεπτό.

Η Γιουβέντους έμεινε για τρίτο διαδοχικό ματς στην ισοπαλία, ενώ οι «ροσονέρι» είδε το νικηφόρο σερί τους να σταματάει στις τέσσερις νίκες.

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι, Ρουγκάνι (86′ Κόστιτς), Κέλι, Καλούλου, Λοκατέλι, ΜακΚένι, Καμπιάσο, Κονσεϊσάο (68′ Οπεντά), Γιλντίζ (68′ Βλάχοβιτς), Ντέιβιντ (68′ Τουράμ)

Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Φοφανά (63′ Λόφτους-Τσικ), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεσάγκι, Χιμένες (63′ Λεάο), Πούλισικ (74′ Ενκουνκού)

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη Serie A

Βερόνα – Σασουόλο 0-1

Λάτσιο – Τορίνο 3-3

Πάρμα – Λέτσε 0-1

Ίντερ – Kρεμονέζε 4-1

Αταλάντα – Κόμο 1-1

Ουντινέζε Κάλιαρι 1-1

Μπολόνια – Πίζα 4-0

Φιορεντίνα – Ρόμα 1-2

Νάπολι – Τζένοα 2-1

Γιουβέντους – Μίλαν 0-0

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)