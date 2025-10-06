Γιουβέντους – Μίλαν 0-0: «Κόλλησαν» στη «λευκή» ισοπαλία στο Τορίνο | Μοιραίος ο Πούλισικ

Χωρίς νικητή και γκολ (0-0) ολοκληρώθηκε το ντέρμπι της Γιουβέντους με τη Μίλαν, για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Κρίστιαν Πούλισικ
EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Το ντέρμπι είχε πολλή τακτική, με τις δύο ομάδες να αδυνατούν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Πιο κοντά απ’ όλους έφτασε ο Κριστιαν Πούλισικ, ο οποίος έχασε μοναδική ευκαιρία να δώσει στη Μίλαν τη νίκη. Ο Αμερικανός έστειλε την μπάλα ψηλά άουτ στην εκτέλεση πέναλτι που ανέλαβε στο 53ο λεπτό.

Η Γιουβέντους έμεινε για τρίτο διαδοχικό ματς στην ισοπαλία, ενώ οι «ροσονέρι» είδε το νικηφόρο σερί τους να σταματάει στις τέσσερις νίκες.

Γιουβέντους: Ντι Γκρεγκόριο, Γκάτι, Ρουγκάνι (86′ Κόστιτς), Κέλι, Καλούλου, Λοκατέλι, ΜακΚένι, Καμπιάσο, Κονσεϊσάο (68′ Οπεντά), Γιλντίζ (68′ Βλάχοβιτς), Ντέιβιντ (68′ Τουράμ)
Μίλαν: Μενιάν, Τομόρι, Γκάμπια, Πάβλοβιτς, Σαλεμάκερς, Φοφανά (63′ Λόφτους-Τσικ), Μόντριτς, Ραμπιό, Μπαρτεσάγκι, Χιμένες (63′ Λεάο), Πούλισικ (74′ Ενκουνκού)

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής στη Serie A

  • Βερόνα – Σασουόλο 0-1
  • Λάτσιο – Τορίνο 3-3
  • Πάρμα – Λέτσε 0-1
  • Ίντερ – Kρεμονέζε 4-1
  • Αταλάντα – Κόμο 1-1
  • Ουντινέζε Κάλιαρι 1-1
  • Μπολόνια – Πίζα 4-0
  • Φιορεντίνα – Ρόμα 1-2
  • Νάπολι – Τζένοα 2-1
  • Γιουβέντους – Μίλαν 0-0

Η βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

  1. Νάπολι 15
  2. Ρόμα 15
  3. Μίλαν 13
  4. Ίντερ 12
  5. Γιουβέντους 12
  6. Αταλάντα 10
  7. Μπολόνια 10
  8. Κόμο 9
  9. Σασουόλο 9
  10. Κρεμονέζε 9
  11. Κάλιαρι 8
  12. Ουντινέζε 8
  13. Λάτσιο 7
  14. Πάρμα 5
  15. Λέτσε 5
  16. Τορίνο 5
  17. Φιορεντίνα 3
  18. Βερόνα 3
  19. Τζένοα 2
  20. Πίζα 2

