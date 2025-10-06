Παναθηναϊκός: Σοβαρότητα και η διακοπή που αλλάζει εικόνα και ψυχολογία

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους «πράσινους» να κάνουν το βήμα παραπάνω και να φτιάξουν ακόμα περισσότερο την ψυχολογία τους. Αυτό όμως όχι μόνο δεν έγινε αλλά η «αυτοκτονία» της ομάδας του «τριφυλλιού» απέναντι στους Ολλανδούς άνοιξε ζητήματα στην ομάδα.

Όμως, χθες ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, δεν επηρεάστηκε από το σοκ της εντός έδρας ήττας, στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League και έκανε το καθήκον της απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός χωρίς να θέλξει με την απόδοσή του πήρε την νίκη με… κυνικό τρόπο, αλλά δεν απειλήθηκε ποτέ, προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρό σύμφωνα με τα «θέλω» του προπονητή του και το σημαντικότερο, στο τέλος της βραδιάς, είναι ότι μέσα σε μια άδεια και παγωμένη Λεωφόρο κατάφερε να πάρει το τρίποντο και να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Πλέον αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός έχει έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν που αναβλήθηκε στην πρεμιέρα κόντρα στον ΟΦΗ και θα γίνει το 2026, οι «πράσινοι» έχουν καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του εδάφους που είχαν… χάσει και είναι στο χέρι τους να πραγματοποιήσουν την ολική τους επαναφορά.

Και σε αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Σε αυτό το διάστημα ο Χρήστος Κόντης θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει την ομάδα με του (με τα όποια προβλήματα και τις όποιες απουσίες) έτσι ώστε να την παρουσιάσει ακόμα πιο έτοιμη, ακόμα πιο δυνατή. Κάτι που είναι επιτακτικής ανάγκης, μιας και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός πάει στη Θεσσαλονίκη για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη (19/10) όπου η νίκη είναι… μονόδρομος. Και για τους δύο.

Μέσα σε αυτό το διάστημα ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να έχει στη διάθεσή του και τους τραυματίες, αφού τόσο ο Σίριλ Ντέσερς, όσο και ο Φακούντο Πελίστρι αναμένεται να έχουν τεθεί και πάλι στη διάθεσή του, προσφέροντας στον Κόντη ακόμα δύο πάρα πολύ σημαντικές λύσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι της ομάδας του.

