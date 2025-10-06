Παναθηναϊκός: Σοβαρότητα και η διακοπή που αλλάζει εικόνα και ψυχολογία

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη έκανε το καθήκον της κόντρα στον Ατρόμητο χωρίς να «καρδιοχτυπήσει» τον κόσμο της και πλέον πάει στη διακοπή για μπόλικη δουλειά, θέλοντας με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να εμφανίσει ακόμα καλύτερο πρόσωπο για να πραγματοποιήσει την ολική της επαναφορά.

Newsbomb

Παναθηναϊκός
Αυτός είναι ο... δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν οι "πράσινοι"
Eurokinissi Sports
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους «πράσινους» να κάνουν το βήμα παραπάνω και να φτιάξουν ακόμα περισσότερο την ψυχολογία τους. Αυτό όμως όχι μόνο δεν έγινε αλλά η «αυτοκτονία» της ομάδας του «τριφυλλιού» απέναντι στους Ολλανδούς άνοιξε ζητήματα στην ομάδα.

Όμως, χθες ο Παναθηναϊκός αντέδρασε, δεν επηρεάστηκε από το σοκ της εντός έδρας ήττας, στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League και έκανε το καθήκον της απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Παναθηναϊκός χωρίς να θέλξει με την απόδοσή του πήρε την νίκη με… κυνικό τρόπο, αλλά δεν απειλήθηκε ποτέ, προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρό σύμφωνα με τα «θέλω» του προπονητή του και το σημαντικότερο, στο τέλος της βραδιάς, είναι ότι μέσα σε μια άδεια και παγωμένη Λεωφόρο κατάφερε να πάρει το τρίποντο και να μειώσει ακόμα περισσότερο τη διαφορά από την πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Πλέον αν συνυπολογίσουμε και το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός έχει έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν που αναβλήθηκε στην πρεμιέρα κόντρα στον ΟΦΗ και θα γίνει το 2026, οι «πράσινοι» έχουν καλύψει ένα σημαντικό κομμάτι του εδάφους που είχαν… χάσει και είναι στο χέρι τους να πραγματοποιήσουν την ολική τους επαναφορά.

Και σε αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων. Σε αυτό το διάστημα ο Χρήστος Κόντης θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει την ομάδα με του (με τα όποια προβλήματα και τις όποιες απουσίες) έτσι ώστε να την παρουσιάσει ακόμα πιο έτοιμη, ακόμα πιο δυνατή. Κάτι που είναι επιτακτικής ανάγκης, μιας και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός πάει στη Θεσσαλονίκη για το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Άρη (19/10) όπου η νίκη είναι… μονόδρομος. Και για τους δύο.

Μέσα σε αυτό το διάστημα ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να έχει στη διάθεσή του και τους τραυματίες, αφού τόσο ο Σίριλ Ντέσερς, όσο και ο Φακούντο Πελίστρι αναμένεται να έχουν τεθεί και πάλι στη διάθεσή του, προσφέροντας στον Κόντη ακόμα δύο πάρα πολύ σημαντικές λύσεις στο μεσοεπιθετικό κομμάτι της ομάδας του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:17ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Πώς ο Τραμπ «στρίμωξε» τον Νετανιάχου να πει ναι στο σχέδιο - Η...ταπεινωτική συγγνώμη στο Κατάρ και οι παρασκηνιακές πιέσεις

13:14ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς

13:14ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε αλλάζει σε χειμερινή - Θα γυρίσουμε τους δείκτες μία ώρα πίσω

13:07LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Το «Voice» έδειξε τη δύναμή του – Τι έκαναν οι σειρές και το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η διαφαινόμενη μάχη με τον Ολυμπιακό

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

12:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προϋπολογισμός 2026: Κατατέθηκε το προσχέδιο στη Βουλή – Ανάπτυξη 2,4% και πληθωρισμός 2,2%

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Απαιτώ τοξικολογικές εξετάσεις, δεν θα αφήσω να πειράξουν τον τάφο του γιου μου»

12:41ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Αναφορές για ύποπτα drones – Προσωρινή αναστολή πτήσεων στο αεροδρόμιο του Όσλου

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Επτά νεκροί από πυρκαγιά σε μονάδα εντατικής θεραπείας σε νοσοκομείο στην Τζαϊπούρ

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μιλούσε για θάλασσες ψάχναμε όλοι για σωσίβιο

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

12:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρήστος Γιαννούλης: Εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

12:09LIFESTYLE

Η Τζένη Θεωνά γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι - Για δεύτερη φορά πατέρας ο Δήμος Αναστασιάδης

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υποφέρει ο Πάνος Ρούτσι - Ήρθα να τον δω

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΣΥΡΙΖΑ... «συνεχίζει» παρά την παραίτηση Τσίπρα - Καμία επίσημη αντίδραση

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη δήλωση Λεκορνί μετά την παραίτηση: «Δεν πληρούνταν πλέον οι προϋποθέσεις να παραμείνω πρωθυπουργός»

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 43χρονος Γερμανός που βιντεοσκόπησε ανήλικο στις τουαλέτες του «Μακεδονία»

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ο αγιασμός, τα πηγαδάκια και η… γραβάτα του Θεοδωρικάκου – Δείτε εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:29ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Πρώτα βροχές και ύστερα χειμώνας μέσα στον Οκτώβριο - Έρχεται πολική δίνη

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση «βόμβα» Τσίπρα παρά τις κατηγορηματικές διαψεύσεις - Το παρασκήνιο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

11:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Τι «βλέπουν» οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ - Το παρελθόν του ιδιοκτήτη και τα οικονομικά στο προσκήνιο

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην όμηρος της Χαμάς για την «κόλαση» που έζησε: «Μας φέρονταν σαν ζώα, 30 μέτρα κάτω από τη Γη» - Δύο χρόνια από το «Μαύρο Σάββατο» του Ισραήλ

12:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός αριθμός: Τι γίνεται για όσους δεν τον εκδώσουν έως τις 5 Νοεμβρίου

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο σύντροφος της Τζίνας Αλιμόνου - Γιατί τηλεφώνησε η ηθοποιός στην Αστυνομία

17:30WHAT THE FACT

Τα δύο ελληνικά ονόματα που...κατέκτησαν μια ρωσική πόλη - Πώς βαπτίζουν τα μωρά

12:08ΕΛΛΑΔΑ

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Υποφέρει ο Πάνος Ρούτσι - Ήρθα να τον δω

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης για Τσίπρα: Την τελευταία φορά που μιλούσε για θάλασσες ψάχναμε όλοι για σωσίβιο

13:02ΚΟΣΜΟΣ

Νόμπελ Ιατρικής: Νικητές τρεις επιστήμονες για την έρευνά τους στην περιφερική ανοσολογική ανοχή

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Ζαραβίνα: Η μαγευτική και μυστηριώδης λίμνη των θρύλων στο Πωγώνι Ιωαννίνων

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Το νέο κόλπο  που σκαρφίστηκαν οι απατεώνες για να εξαπατούν πολίτες – Ηχητικό ντοκουμέντο

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Οι «Ζαπατίστας» της ΝΔ, οι φωτιές που άναψε ο Μπουνάκης στο ΠΑΣΟΚ, η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή, τα πονηρά σημεία της δημόσιας πρότασης για ΕΧΑΕ, τα κέρδη του ΟΤΕ και το ταμείο του μερίσματος και η Intralot που μάζεψε πάνω από 400 εκατ. ευρώ

11:43LIFESTYLE

Μύκονος: Η Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτος πήγαν πιασμένοι χέρι-χέρι σε βάφτιση

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: Ο αγιασμός, τα πηγαδάκια και η… γραβάτα του Θεοδωρικάκου – Δείτε εικόνες

11:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θοδωρής Δρίτσας: Θα κρατήσω την έδρα του Αλέξη Τσίπρα

13:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ο Τεττέη «ανάγκασε» τους «κιτρινόμαυρους» να τον… προσέξουν – Η διαφαινόμενη μάχη με τον Ολυμπιακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ