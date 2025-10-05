Παναθηναϊκός - Ατρόμητος 1-0: Νίκη-αφιέρωση στον Τζορτζ Μπάλντοκ

Σε ένα παιχνίδι αφιερωμένο στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, λίγες μέρες πριν από τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατό του (9 Οκτωβρίου 2024), ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς και επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου στο κεκλεισμένων θυρών παιχνίδι για την 6η αγωνιστική της Super League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έχασε πολλές ευκαιρίες, αλλά δεν ήταν αποτελεσματικός και πήρε τους 3 βαθμούς χάρη στο γκολ του Άνταμ Τσέριν με κεφαλιά από το 48ο λεπτό.

Περισσότερα σε λίγο...

Παναθηναϊκός (Κόντης): Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια (87' Σιώπης), Σάντσες (38' Τσέριν), Μπακασέτας, Τετέ, Τζούρισιτς (87' Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (80' Γερεμέγεφ).

Ατρόμητος (Βόκολος): Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Καραμάνης (63' Τσιγγάρας), Μίχορλ (75' Γιουμπιτάνα), Μουντές, Τσαντίλας (63' Οζέγκοβιτς), Ούρονεν (52' Παπαδόπουλος), Μπάκου, Μανσούρ, Μουτουσάμι, Τζοβάρας (75' Γκαρθία).