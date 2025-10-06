Εθνική Ελλάδας: Πρώτη συγκέντρωση των διεθνών για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Το αντιπροσωπευτικό ματς συγκρότημα δίνει δύο κρίσιμα ματς στο δεύτερο «παράθυρο» των εθνικών ομάδων.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς υποδέχθηκε τους ποδοσφαιριστές που είχε καλέσει για τα παιχνίδια της 3ης και 4ης αγωνιστικής του Γ’ ομίλου.

Σε σχέση με τις αρχικές κλήσεις υπήρξαν δύο διαφοροποιήσεις, καθώς Μιχαηλίδης πήρε τη θέση του τραυματία Ρέτσου, ενώ ο Παυλίδης της Κηφισιάς προστέθηκε ως μια έξτρα λύση, καθώς ο Καρέτσας ταλαιπωρείται από ίωση.

Η Εθνική αγωνίζεται στη Σκωτία την ερχόμενη Πέμπτη (09/10) και την Κυριακή (12/10) παίζει στη Δανία. Αμφότεροι οι αγώνες θα ξεκινήσουν στις 21:45 και θα μεταδοθούν από τον Alpha.