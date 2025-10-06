Εθνική Ελλάδας: Ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς

Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους επικείμενους αγώνες της Εθνικής ομάδας έγιναν γνωστές με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να προχωράει σε κλήση-έκπληξη λόγω της ίωσης που ταλαιπωρεί τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Ο λόγος για τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της ομάδας των βορείων προαστίων.

Ο 23χρονος επιθετικός, που καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα, μετράει μέχρι στιγμής 3 γκολ και 2 ασίστ σε 6 εμφανίσεις φέτος.

Η αποστολή της Εθνικής ομάδας συγκεντρώνεται το μεσημέρι της Δευτέρας και θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος έχει έναν τραυματισμό και είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος.

https://www.instagram.com/p/DPdqbw-CB4d/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

