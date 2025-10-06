Εθνική Ελλάδας: Ίωση ο Καρέτσας, κλήθηκε ο Παντελίδης της Κηφισιάς
Κλήση-έκπληξη στην Εθνική Ελλάδας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να καλεί τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς.
Οι κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους επικείμενους αγώνες της Εθνικής ομάδας έγιναν γνωστές με τον Ομοσπονδιακό τεχνικό να προχωράει σε κλήση-έκπληξη λόγω της ίωσης που ταλαιπωρεί τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
Ο λόγος για τον Παύλο Παντελίδη της Κηφισιάς, ο οποίος πραγματοποιεί πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της ομάδας των βορείων προαστίων.
Ο 23χρονος επιθετικός, που καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική ομάδα, μετράει μέχρι στιγμής 3 γκολ και 2 ασίστ σε 6 εμφανίσεις φέτος.
Η αποστολή της Εθνικής ομάδας συγκεντρώνεται το μεσημέρι της Δευτέρας και θα ξεκαθαρίσει η συμμετοχή του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος έχει έναν τραυματισμό και είναι αμφίβολο αν θα είναι διαθέσιμος.